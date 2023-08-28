Nevşehir İl Özel İdaresi Köylerde Alt Yapı ve Üstyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Nevşehir İl Özel İdaresi, Çiftlik ve İğdelikışla köylerinde içme suyu şebeke hattı arızalarını giderirken, Kapaklı, Merdanali, Yakatarla ve Terlemez köylerinde köy içi yol yama çalışmaları gerçekleştirdi.

Nevşehir İl Özel İdaresi köylerde ki alt yapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkeze bağlı bulunan Çiftlik köyünde ve Avanos ilçesinde bağlı bulunan İğdelikışla köylerinde içme suyu şebeke hattı arızalarını giderdi.

Ayrıca Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kozaklı İlçemize bağlı bulunan Kapaklı ve Merdanali köylerinde, Gülşehir ilçesine bağlı bulunan Yakatarla ve Terlemez köylerinde köy içi yol yama çalışmaları gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR