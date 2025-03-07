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Nevşehir'de Mikro Kredi Projesiyle Kadın Girişimcilere Destek

Nevşehir'de Mikro Kredi Projesiyle Kadın Girişimcilere Destek
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Nevşehir'de dar gelirli kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla geliştirilen Mikro Kredi projesi kapsamında, 2025 yılında 42 kadın girişimciye toplamda 780 bin lira destek sağlandı. Girişimci kadınların iş yeri açma oranının artması hedefleniyor.

Nevşehir'de dar gelirli kadınların küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunması amacıyla geliştirilen Mikro kredi projesinden 2025 yılında 42 girişimci kadın yararlanırken, toplamda 780 bin lira destek sağlandı.

Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından Mikro Kredi kullanma hakkı kazanan 42 girişimci kadına çekleri düzenlenen törenle verildi. 2025 yılı içerisinde 42 girişimcinin kredi aldığını, 10 kadın girişimcinin iş yeri açtığını söyleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan, "Bildiğiniz üzere, kadınlarımızın ekonomik hayata katılımı, güçlü ve sürdürülebilir bir kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Mikro kredi desteği, özellikle girişimci kadınlarımıza büyük bir fırsat sunmaktadır. İş birliği ve dayanışma içinde yürütülen bu projeler sayesinde birçok kadın girişimcimiz hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulmaktadır. Bugün burada takdim edilen desteklerin, yalnızca ekonomik bir katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kadınlarımızın cesaretini artırarak yeni girişimlerin önünü açmasını temenni ediyorum. İl Özel İdaremizin 2014 yılında başlatmış olduğu Mikro kredi projesi ile bugüne kadar toplam 519 girişimci kredi almış, 232 kadın girişimci iş yeri açmış ve toplam 2 milyon kredi dağıtımı yapılmıştır. 2025 yılı içerisinde ise 42 girişimci kredi almış, 10 kadın girişimci iş yeri açmış ve 780 bin lira kredi verilmiştir" dedi.

Evinde çalışarak üretim yapan ve Mikro kredi kullanan Meryem Yolalan da ilk defa krediye başvurduğunu ve kredisinin onaylandığını söyledi. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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