Nevşehir'de Kışlık Patates Hasadı Başladı
Ekonomi Haberleri
Nevşehir'in Derinkuyu İlçesine bağlı Doğala köyünde patates üretimi yapan çiftçiler, sonbaharın gelmesiyle birlikte kışlık patates hasadına başladı. Patatesin tarladaki fiyatı ile marketlerdeki fiyatı arasındaki farkın çok yüksek olduğunu belirten çiftçi, bu durumu eleştirdi.
Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden birisi olan Nevşehir'de sonbaharın gelmesiyle birlikte kışlık patates hasadı başladı.
Nevşehir'in Derinkuyu İlçesine bağlı Doğala köyünde patates üretimi yapan Murat Çiftçibaşı; "Patates haşatına başladık. Her yıl olduğu gibi verim çok iyi. Tarladaki patatesin fiyatı 6-7 liradan satılıyor. Tarlada 6-7 lira olan patates marketlerde üç katı fiyata satılıyor. Onların da bir takım giderleri var ama yine de marketteki fiyatların çok yüksek olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR