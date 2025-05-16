Netflix ve UNICEF, GENÇ ALAN'ı Bir Yıl Daha Destekleyecek

Netflix ve UNICEF, GENÇ ALAN'ı Bir Yıl Daha Destekleyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Gaziantep'te kurulan GENÇ ALAN, gençlerin sosyal hayata iştiraki için bir yıl daha hizmet verecek. Netflix ve UNICEF, yaratıcı etkinlikler ve destek programlarıyla gençlere umut aşılayacak.

Netflix ve UNICEF işbirliğiyle 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan GENÇ ALAN, bir yıl daha hizmet verecek.

Netflix'den yapılan açıklamaya göre, Nurdağı'nda faaliyet gösteren GENÇ ALAN, gençlerin sosyal hayata yeniden katılımını desteklemek amacıyla yaklaşık iki yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar 10 binden fazla çocuk, ergen ve genci ağırlayan GENÇ ALAN, gençlerin yaratıcı yeteneklerini keşfetmeleri, sosyal bağlarını güçlendirmeleri ve geleceğe umutla bakmaları için güvenli ve destekleyici bir ortam sunuyor.

Yeni dönemde UNICEF, gençlerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için özel eğitim programları, atölyeler, sanat çalışmaları ve liderlik etkinlikleri düzenleyecek. Netflix ise merkezin finansmanını sürdürmenin yanı sıra film ve belgesel gösterimleri, yaratıcı yazarlık ve medya üretimi atölyeleriyle gençlere destek olacak. Ayrıca gençlerin kreatif sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelmesi için fırsatlar da yaratacak.

GENÇ ALAN, gençlerin hayallerini büyüttüğü ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürüdükleri bir merkez olmayı bir yıl daha sürdürecek.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
Dilan Polat'tan şaşırtan hamilelik paylaşımı

Dilan Polat'tan şaşırtan hamilelik paylaşımı
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

Zorunlu eğitimde yeni formüller! Bir kademe kısalabilir
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu

Galatasaray'dan Osimhen'i takımda tutacak hamle
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.