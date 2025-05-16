Netflix ve UNICEF, GENÇ ALAN'ı Bir Yıl Daha Destekleyecek

Netflix ve UNICEF işbirliğiyle 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan GENÇ ALAN, bir yıl daha hizmet verecek.

Netflix'den yapılan açıklamaya göre, Nurdağı'nda faaliyet gösteren GENÇ ALAN, gençlerin sosyal hayata yeniden katılımını desteklemek amacıyla yaklaşık iki yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar 10 binden fazla çocuk, ergen ve genci ağırlayan GENÇ ALAN, gençlerin yaratıcı yeteneklerini keşfetmeleri, sosyal bağlarını güçlendirmeleri ve geleceğe umutla bakmaları için güvenli ve destekleyici bir ortam sunuyor.

Yeni dönemde UNICEF, gençlerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için özel eğitim programları, atölyeler, sanat çalışmaları ve liderlik etkinlikleri düzenleyecek. Netflix ise merkezin finansmanını sürdürmenin yanı sıra film ve belgesel gösterimleri, yaratıcı yazarlık ve medya üretimi atölyeleriyle gençlere destek olacak. Ayrıca gençlerin kreatif sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelmesi için fırsatlar da yaratacak.

GENÇ ALAN, gençlerin hayallerini büyüttüğü ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürüdükleri bir merkez olmayı bir yıl daha sürdürecek.