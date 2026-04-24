Netflix, Türkiye'deki 10. yılı kapsamında Ankara'da festival düzenleyecek

Netflix, Türkiye'deki 10. yılını kutlamak üzere izleyicileriyle bir araya geleceği "N 10 Yıl Ama: Bir Netflix Festivali" adlı özel etkinlik serisini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 16-17 Mayıs'ta Ankara Atlıspor Kulübü'nde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, ziyaretçilere Netflix'in önde gelen yapımlarından ilham alan bir keşif ve deneyim alanı sunulacak.

Türkiye'deki 10 yıllık faaliyetleri kapsamında 80'den fazla yerli yapımı uluslararası izleyiciyle buluşturan Netflix, farklı ülkelerden içerikleri de Türkiye'deki izleyicilere sundu. Platformun içerikleri, etkinlik kapsamında şehirlerin çeşitli noktalarında deneyim alanlarına taşınacak.

Etkinlikler kapsamında ziyaretçilere tematik alanlar, interaktif deneyimler ve özel fotoğraf noktaları sunulacak. Katılımcılar, Netflix yapımlarını ekran dışı ortamlarda deneyimleme imkanı bulacak.

Ücretsiz düzenlenecek ve sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edilecek organizasyona katılım için önceden rezervasyon yapılması gerekecek.

Girişler belirli zaman dilimlerine göre planlanırken, ziyaretçiler N10yilama.com üzerinden seçtikleri saat aralığına özel oluşturulan QR kod ile etkinlik alanına giriş yapabilecek. Son girişler ise 19.30'da gerçekleşecek.