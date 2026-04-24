Netflix Türkiye'deki 10. yılı için İzmir'de festival düzenleyecek

Netflix, Türkiye'deki 10. yılını, 2-3 Mayıs'ta İzmir'de düzenleyeceği "N 10 Yıl Ama: Bir Netflix Festivali" etkinliğiyle kutlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki Kültürpark'ta gerçekleştirilecek etkinlikte, ziyaretçilere Netflix yapımlarından ilham alan keşif ve deneyim alanları sunulacak.

Festival kapsamında katılımcılar, sevilen yapımlara ait tematik alanları, etkileşimli deneyimleri ve özel fotoğraf noktalarını ziyaret edebilecek.

Türkiye'deki 10 yıllık süreçte 80'den fazla yerli hikayeyi dünyaya taşıyan Netflix, bu dönüm noktasını izleyicileriyle kutlamayı amaçlıyor.

Ücretsiz düzenlenecek festival, 10.30-21.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Sınırlı sayıda katılımcının kabul edileceği etkinlik için önceden rezervasyon yapılması gerekecek.

Ziyaretçiler, "N10yilama.com" üzerinden seçtikleri saat aralığına özel oluşturulan QR kod ile etkinlik alanına giriş yapabilecek. Festival alanına son girişler 19.30'da yapılacak.