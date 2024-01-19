Nef Yatırım Sohbetleri Bursa'da gerçekleşti

Gayrimenkul sektörü markası Nef'in başlattığı Nef Yatırım Sohbetleri'nin ikincisi Bursa'da gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya ve Türkiye ekonomisine dair öngörülerin, gayrimenkul sektöründe dönüşümün ve piyasalardaki gelişme ve beklentilerin konuşulduğu etkinliğe yoğun katılım sağlandı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Türkiye emlak piyasasının Avrupa'da lider olduğunu kaydetti. Enflasyonist ortamda arsanın yıldızının parladığını belirten Timur, 2024'te de bu durumun devam edeceğini ifade etti.

Arsaya talebin yüksek olacağını kaydeden Timur, 2023'te arsanın konuttan, altından, dövizden ve borsadan daha fazla kazandırdığına dikkati çekti.

Timur, konut satışının 1,2 milyon civarında olduğu 2023'te başta arsa olmak üzere konut dışı satışın 1,5 milyonu aştığına dikkati çekerek, şirket olarak arsaya geçiş sebebinin erişilebilir gayrimenkul üretmek olduğunu belirtti.

Konut meselesinin sosyal bir meseleye döndüğünü ifade eden Timur, "Gayrimenkul yatırımı enflasyondan korunmak için bizde çok geleneksel bir yatırım refleksi, biz de bu anlamda bir ürün çeşitliliğine gittik. Arsaya ilgi çok yoğun. Biz de burada önce altyapı sorunlarını hallederek daha doğru bir yatırım fırsatı sunuyoruz ve yatırımcılarımızı bürokratik süreçlerini tek elden çözmüş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin değerli bölgelerinde arsa yatırımı sunan Nef Arsa'yı Bursa Orhaneli'ne taşıdıkları bilgisini veren Timur, şöyle devam etti:

"Kentlerde, sanayicilerle, iş insanlarıyla toplantılar organize ediyoruz. Bu toplantıların faydalı olmasını umuyoruz. İnsanlar da genellikle faydalarını görüyor. Bu toplantıları Türkiye geneline yaymayı düşünüyoruz. Türkiye ekonomisinin ve dünyanın gittiği yönü farklı şehirlerde anlatmayı sürdüreceğiz. Otomotiv, tekstil, mobilya gibi sektörlerde önemli bir üretim merkezi konumunda olan Bursa, bizim için çok önemli bir yere sahip."