Ne Olacağım Ben: Çocuklar İçin Müzikal Keyfi İstanbul'da

Güncelleme:
Akbank Çocuk Tiyatrosu ve Talimhane Tiyatrosu işbirliğiyle hazırlanan 'Ne Olacağım Ben' adlı çocuk müzikali, İstanbul'daki çeşitli sanat merkezlerinde sahne alacak. Müzikal, 5 yaş ve üzeri çocuklara hitap ederek müzik, dans ve hayal dolu bir yolculuk sunuyor.

Akbank Çocuk Tiyatrosu ve Talimhane Tiyatrosu işbirliğiyle hazırlanan "Ne Olacağım Ben" adlı çocuk müzikali, İstanbul'un farklı noktalarında sahnelenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çocuklara müzik, dans ve hayal dolu bir yolculuk sunan Ne Olacağım Ben, belediyelerin katkılarıyla İstanbul'da "Akbank Sanat Her Yerde" çatısı altındaki farklı sanat merkezlerinde çocuklarla buluşacak.

Oyuncu ve yazar Onur Demircan'ın kaleme aldığı, besteci piyanist Tuluğ Tırpan'ın müzikleri ve oyuncu Zeynep Anacan'ın şarkı sözleriyle hayat bulan müzikal, sürekli ders çalışıp test çözmek zorunda hisseden Leyla'nın, anne babası gibi mühendis olma hayalini gerçekleştirmek isterken ilham perisi Thalia ile tanışmasını ve hayatında yeni ufuklar açılmasını konu alıyor.

Müzikal, 13 Kasım'da Halis Kurtça Kültür Merkezinde, 22 Kasım'da Barış Manço Kültür Merkezinde, 23 Kasım'da Atta Festivali kapsamında Arter Sevgi Gönül Oditoryumunda, 6 ve 20 Aralık'ta Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlenecek.

Ne Olacağım Ben, gelecek yıl da kapılarını 5 yaş ve üzeri çocuklara açmaya devam edecek. Oyuna, 17 Ocak'ta Arnavutköy Yaşam Merkezi, 22 ve 28 Şubat'ta Afife Jale Sahnesi, 9 ve 16 Mayıs'ta Akatlar Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak.



