Ne İstanbul ne de Ankara! Türkiye'nin en çok döviz bulunduran ili Yozgat oldu - Haberler

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Ne İstanbul ne de Ankara! Türkiye'nin en çok döviz bulunduran ili Yozgat oldu

BDKK'nın açıkladığı son verilerde Türkiye'nin en çok döviz alan illeri belli oldu. Banka hesaplarında en çok döviz bulunduran il Yozgat olurken Yozgat'ı Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Gümüşhane izledi. Listede İstanbul ve Ankara'nın olmaması ise dikkat çekti.

 - Güncelleme:

Türkiye'nin 81 ilinde yapılan çalışma sonlandı. Çalışma sonucunda bankalarda tutulan döviz miktarları belli oldu. Mevduat bankalarında toplam mevduatta en fazla paya sahip olan il yüzde 66,91 ile Yozgat oldu. Yozgat'ın ardından 2. Aksaray olurken bu illeri Nevşehir, Kırşehir, Gümüşhane izledi.

Ne İstanbul ne de Ankara! Türkiye'nin en çok döviz bulunduran ili Yozgat oldu

DOLAR KAÇ TL?

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 17,93'den tamamladı. Dolar/TL, Cuma gününe ise yükselişle başlamasının ardından 17.96'dan işlem görüyor.

İŞTE EN FAZLA DÖVİZ BULUNDURAN İLLER

1- Yozgat

2- Aksaray

3- Kırşehir

4- Kırşehir

5- Gümüşhane

6- Tunceli

7 - Uşak

8- Bayburt

9- Bingöl

10- Sivas

11- Isparta

12- Kütahya

Haberler.com / Bilsay Özer - Ekonomi

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Yozgat Finans Ekonomi Güncel Haberler

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