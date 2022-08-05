Ne İstanbul ne de Ankara! Türkiye'nin en çok döviz bulunduran ili Yozgat oldu
BDKK'nın açıkladığı son verilerde Türkiye'nin en çok döviz alan illeri belli oldu. Banka hesaplarında en çok döviz bulunduran il Yozgat olurken Yozgat'ı Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Gümüşhane izledi. Listede İstanbul ve Ankara'nın olmaması ise dikkat çekti.
- Güncelleme:
Türkiye'nin 81 ilinde yapılan çalışma sonlandı. Çalışma sonucunda bankalarda tutulan döviz miktarları belli oldu. Mevduat bankalarında toplam mevduatta en fazla paya sahip olan il yüzde 66,91 ile Yozgat oldu. Yozgat'ın ardından 2. Aksaray olurken bu illeri Nevşehir, Kırşehir, Gümüşhane izledi.
DOLAR KAÇ TL?
Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 17,93'den tamamladı. Dolar/TL, Cuma gününe ise yükselişle başlamasının ardından 17.96'dan işlem görüyor.
İŞTE EN FAZLA DÖVİZ BULUNDURAN İLLER
1- Yozgat
2- Aksaray
3- Kırşehir
4- Kırşehir
5- Gümüşhane
6- Tunceli
7 - Uşak
8- Bayburt
9- Bingöl
10- Sivas
11- Isparta
12- Kütahya