Haberler

Ne altın ne dolar ne de bitcoin! Parasını Ethereum'a yatıranlar resmen köşeyi döndü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ne altın ne dolar ne de bitcoin! Parasını Ethereum'a yatıranlar resmen köşeyi döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırımcıların büyük merakla takip ettikleri piyasaları alt üst gelişme Ethereum'da yaşandı. Son aylarda yüzde 250'nin üzerinde değer kazanan Ethereum, altın, Bitcoin ve dolar gibi yatırım araçlarını geride bıraktı.

Ethereum (ETH), 2025 yılında büyük bir sürprize imza attı. Yılın başında görece düşük seviyelerden işlem gören Ethereum, birkaç ay içinde yüzde 250'lik inanılmaz bir yükseliş sergiledi.

YÜZDE 250'NİN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI

Küresel ekonomide faiz indirimleri beklense de, piyasalarda belirsizlikler devam ederken; geleneksel yatırımcılar için en güvenli limanlardan biri olan altın, istenen getiriyi sağlayamadı. Dolar/TL tarafında dalgalanmalar yaşansa da yatırımcıların büyük bölümünü tatmin edecek bir performans ortaya çıkmadı.

DENGELERİ SARSTI

Söz konusu sıkışmanın yaşandığı sıralarda Ethereum'un yükselişi, kripto piyasasında dengeleri değiştirdi. Bitcoin'in görece daha yatay seyrettiği bir ortamda Ethereum, agresif yükselişiyle hem kurumsal hem bireysel yatırımcıların ilgisini çekti.

NEDEN YÜKSELD?

2021 sonrası ciddi bir durgunluk yaşayan DeFi ve NFT piyasası, yeniden canlanmaya başladı. Bu alanlarda yapılan işlemlerin büyük bölümü Ethereum ağında gerçekleştiği için talep doğrudan ETH fiyatına yansıdı.

Yatırımcılar genelde Bitcoin'i takip etse de, Bitcoin'in ivme kaybetmesi Ethereum'a olan ilgiyi artırdı. "Altcoin sezonu" beklentisi de ETH'yi en çok öne çıkaran faktörlerden biri oldu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Hamas: İşgal bittikten sonra Gazze'yi kim yönetirse silahlarımızı ona teslim edeceğiz.

Hamas'ın silah bırakmak için şartları var! Trump'ın hoşuna gitmeyecek
Liste güncellendi! İşte Türkiye'nin en zenginleri

Servetleri öyle böyle değil! Türkiye'nin en zengini belli oldu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Bu yalanı söylemeniz için size para mı verdiler ???..... bütün KRİPTO PARALAR "çöpppp" !!!... Amerika'nın borcu "37,5 TRİLYON" Doları geçti.... ve Washington'daki merkezî FEDERAL HÜKÜMET "parasız kaldığı" için "kepenk indirdi"..... BÜTÜN DÜNYA Amerka'daki FEDERAL MERKEZÎ HÜKÜMETİN cebinde 1 dolar bile olmadığını, Amerika'nın "İFLAS ETTİĞİNİ" BİLİYOR.... sadece "GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR".... "DOLAR" ın hiçbir karşılığı ("ALTIN") YOKTUR.... peki ya "KRİPTOLARIN" KARŞILIĞI ????.... Hepsi "ÇÖPPPP" !!!

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
Barcelona'da Arda Güler krizi! Ortalık fena karıştı

Barcelona'da "Arda" krizi! Ortalık fena karıştı
title