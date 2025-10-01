Nazilli Ticaret Odası Başkanı, Yatırım Yetersizliğine Dikkat Çekti

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Aydın'ın doğusunun yatırım konusunda geri planda bırakıldığını söyledi. Arslan, Nazilli'de planlanan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin engellendiğini iddia ederek, "Bizim kurtuluşumuz sanayi ve ticaret alanında" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Aydın'ın doğusuna yeterli yatırım yapılmadığını ifade etti. Arslan, özellikle Nazilli'de Toygar bölgesinde planlanan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçirilemediğini ifade ederek, "Efeler'de Pamuk tarlasına sanayi alanı açılıyor ama Nazilli'de marjinal arazide yapılması planlanan 2. OSB'nin yürüyüşü yavaşladı. Yatırımcımızın imarlı sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı var. Her şey Efeler'de olsun, Nazilli'de hiçbir şey olmasın. Biz sahipsiziz. Eğer sahipli olduğumuz iddiası varsa yetkililer gelsin ve açıklasın. 2. OSB neden yapılmıyor, kamuoyuna duyursunlar. Genel olarak bölgeye baktığımızda; sanayi ve ticaret alanlarının yetersizliği nedeniyle; Aydın'ın doğusu olarak tabir edilen bu bölgenin yatırım ve ekonomi anlamında maalesef yerinde saydığını görmekteyiz. Toygar Mahallesi bölgesi otobana çok yakın, zeytinlik ya da tarım arazisi olmayan ideal bir nokta. Bu alanın el birliğiyle bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu nedenle bölgemizin sahip olduğu değerlerin ve potansiyelin tanıtımına her zamandan daha fazla ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Hepimizin ortak değeri olan ürünlerimize katma değer oluşturrarak bölgemizin refah ve gelir seviyesini arttırmak zorundayız. Aynı zamanda uzun yaşam merkezi olan bölgemizde sahip olduğumuz kültürü, gastronomik zenginliğimizi ve antik kentlerimizi ön plana çıkarmak bu bölgeyi turizm sektörünün önemli bir durak noktası haline getirmek durumundayız. Bu amaç doğrultusunda kurumlar arası işbirliği ve dayanışma önem kazanmaktadır. Bizim kurtuluşumuz sanayi ve ticaret alanında" dedi. - AYDIN