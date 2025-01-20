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Naturel Enerji, "Sürdürülebilir Okullar" projesiyle enerji verimliliğini destekliyor

Naturel Enerji,
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Naturel Enerji "Sürdürülebilir Okullar" projesiyle enerji verimliliği ve bilim eğitimini destekliyor.

Naturel Enerji "Sürdürülebilir Okullar" projesiyle enerji verimliliği ve bilim eğitimini destekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Naturel Enerji, öncelikli sosyal sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında Twin Bilim iş birliği ile söz konusu projeyi hayata geçirdi.

İklim teknolojilerinde 15 yılı aşkın süredir güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal enerji alanındaki yatırımlarıyla sektördeki öncü konumunu sürdüren Naturel Enerji, proje kapsamında Sürdürülebilirlik ve Bilim Atölyesi kurduğu okullarda çatı tipi solar santral de kurarak, yenilenebilir enerji üretimiyle okulların enerji verimliliğini artıracak.

Proje çerçevesinde atölyelerde çocuklar bilimi ve teknolojiyi daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kullanmayı öğrenirken, projenin öngördüğü eğitimle, çocukların STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında yetkinliklerini geliştirmesi ve erken yaşta ekolojik bilinç ve sürdürülebilirlik bakış açısı kazanmaları hedefleniyor.

Projenin ilk uygulandığı okul, Şehit Mehmet Çetin İlkokulu oldu

Proje kapsamında Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer alan Şehit Mehmet Çetin İlkokulu'nda kurulan ilk atölyede öğrenciler bilim setleriyle hayal ettikleri projeleri hayata geçirmeye başladı.

"Sürdürülebilirlik için STEM" eğitim modeliyle, çocuklar robotik, kodlama, yapay zeka gibi geleceğin yetkinliklerini kazanırken, bu yetkinliklerini robotik kodlama setleriyle iklim değişikliği gibi geleceğin problemlerini çözmek için kullanmayı öğreniyor.

İklim teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanındaki ana faaliyetleriyle 2030 yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği artışı hedefleri, 2050 Paris Anlaşması net sıfır karbon hedefleri ve global sürdürülebilirliğin artmasına katkıda bulunan şirket, atölye kurduğu okulların çatılarına güneş enerjisi santrali kurarak okullardaki enerji verimliliğini artırıyor ve okullardaki sürdürülebilirliği geliştiriyor.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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