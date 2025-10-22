Haberler

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü'nden Türkiye Ekonomisine Katkı

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü'nden Türkiye Ekonomisine Katkı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TENMAK bünyesindeki NATEN, nadir toprak elementlerinin üretimi ve geri dönüşümü ile enerji ve sanayi ham maddelerinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Yeni laboratuvarlar ve projelerle Türkiye'nin kritik maden kaynaklarını değerlendirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) bünyesinde faaliyet gösteren Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN), enerji sektörü ve sanayide kritik öneme sahip nadir toprak elementlerinin (NTE) üretilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, enerji ve sanayi ham maddelerinde dışa bağımlılığın azaltılması ve tedarik zincirinde sürekliliğin sağlanması için kritik öneme sahip nadir toprak elementlerinin ekonomiye kazandırılması için çalışıyor.

Türkiye'nin nadir toprak elementleri ve diğer kritik mineralleri üzerinde çalışma yapmak üzere 2018'de kurulan NATEN, 2020'den bu yana TENMAK bünyesinde faaliyet gösteriyor.

NTE'ler kullanılarak gelişen sektörlerin ihtiyaç duyduğu uç ürünlerin üretilmesi ve ticari değere dönüştürülmesi için AR-GE ve teknoloji geliştirme projeleri yürüten NATEN bünyesinde Türkiye'de ilk olan NTE Cevher Zenginleştirme ve Saflaştırma Laboratuvarı kuruldu.

Öte yandan NATEN, özellikle enerji ve savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu NTE içeren manyetik malzemeler konusunda yoğunlaştı. Enstitü bünyesinde Yerli Kalıcı Mıknatıs Üretim ve AR-GE Sistemi de kuruldu. Devreye alma çalışmalarının devam ettiği sistemle külçe, şerit ve toz mıknatıs üretimleri, kalıp tasarımı ve kalıplama ile sinterleme çalışmaları yapılacak, manyetik alan uygulamaları ve mıknatıs analiz süreçleri geliştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TENMAK NATEN Başkanı Belma Soydaş Sözer, enstitü bünyesindeki altyapı ve laboratuvarla nadir toprak elementlerinin her türlü kaynaktan elde edilmesiyle ilgili teknoloji geliştirme ve AR-GE çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Eskişehir Beylikova'da bulunan sahamızdan elde edilen kaynağımızı uç ürüne kadar üretmek, diğer yandan da 'ikincil kaynaklar' olarak ifade ettiğimiz atıklardan nadir toprak elementleri ve diğer kritik madenlerin elde edilmesi üzerine çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Atıkların geri dönüşümü yoluyla NTE elde edebileceklerini vurgulayan Sözer, NTE üretiminin yanında bunların kullanıldığı ileri teknolojik malzemelerin üretimiyle ilgili teknoloji geliştirme çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı

Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.