Nadir Lenfoma Türüne Sahip Kazakistanlı Genç, İstanbul'da Sağlığına Kavuştu

Akut lösemi tanısıyla Kazakistan'dan İstanbul'a gelen Azamat Iltyzyr, doğru teşhisin koyulmasıyla milyonda bir görülen hastalığını Medipol Mega Üniversite Hastanesinde yendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Azamat Iltyzyr, Kazakistan'da akut lösemi tanısı konulması üzerine tedavi arayışıyla Medipol Mega Üniversite Hastanesine başvurdu.

Yapılan detaylı tetkikler sonucunda, Iltyzyr'ın aslında çok nadir görülen bir lenfoma türüne sahip olduğu ortaya çıktı. Doğru teşhis, yoğun kemoterapi süreci ve 7 yaşındaki öz kardeşinden yapılan kök hücre nakli sayesinde Iltyzyr sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Leylagül Kaynar, Iltyzyr'a Kazakistan'da akut lösemi tanısı konduğunu fakat değerlendirmeleri sonucunda hastalarının çok nadir görülen bir lenfoma türüne sahip olduğunu saptadıklarını belirtti.

Kaynar, bu hastalığın seyri ve tedavisinin lösemiden tamamen farklı olduğunun altını çizerek, toplamda 4 kür immunoterapi eşliğinde hastaya özel kemoterapi tedavisi uyguladıklarını ve bu tedaviyle hastalığın tamamen kontrol altına alındığını aktardı.

Hastalığın nüksetmemesi için de bir sonraki adım olan kök hücre nakline geçtiklerini paylaşan Kaynar, "Hastamızın büyük kardeşleri uyumlu çıkmadı ama 7 yaşındaki küçük kardeşi tam uyumlu çıktı. Ailenin ve çocuğun onayları alındıktan sonra nakil işlemini gerçekleştirdik. Bugün naklin üzerinden 29 ay geçti ve hastamız sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Iltyzyr, akut lösemi tanısı konulduktan sonra Türkiye'de Medipol Mega Üniversite Hastanesine geldiğini belirterek, "Milyonda 1 görülen nadir bir lenfoma türüne sahip olduğunu öğrendim. Tedavi başladı ve 4 kür kemoterapi aldım. Ardından öz kardeşim bana donör oldu. Şimdi hiçbir şikayetim yok, yavaş yavaş spor yapmaya başladım, çalışıyorum. Beni kendi evladı gibi gördüler, herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.