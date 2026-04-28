n11'den 5 yılda 5 kat büyüme hedefi

E-ticaret platformu N11, yeni yatırımlarını gelecek vizyonunu, yatırım planlarını ve stratejik yol haritasını İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Etkinlikte, n11 Üst Yöneticisi (CEO) Nihal Dindar Akın'ın paylaştığı yeni yol haritası doğrultusunda, markanın sadece bir alışveriş platformu olmanın ötesine geçerek perakendeyi teknoloji ve lojistikle harmanlayan çok katmanlı bir ekosisteme dönüştüğü aktarıldı.

"Ne istersen n11" mottosuyla yeni reklam kampanyasının ön gösterimini de gerçekleştiren şirket, markanın yeni dönem yaklaşımını da ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Güçlü bir e-ticaret ekosistemi inşa etme vizyonuyla, tüm paydaşlarına değer yaratan entegre bir yapı kurmaya odaklanan n11, bu doğrultuda, depolama ve lojistik çözümler, medya ve pazarlama teknolojileri, e-ihracat ve finansal teknolojiler olmak üzere 4 ana yatırım alanına odaklanarak büyümesini sürdürüyor. Bu stratejik alanları kapsayan toplam yatırım büyüklüğünün ise 1 milyar doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Bu stratejik odakların ilk somut adımlarından biri olan depolama ve lojistik yatırımı kapsamında hayata geçirilen 30 bin metrekarelik ilk depo, n11'in operasyonel dönüşümünde kritik bir rol üstleniyor. LEED Silver sertifikasıyla çevresel sorumluluk vizyonunu da destekleyen bu tesis, yalnızca bir lojistik merkezi değil, teknolojiyle güçlendirilmiş uçtan uca bir operasyon üssü olarak konumlanıyor.

Kademeli olarak 1400 kişiye istihdam sağlaması planlanan yatırım, teslimat sürelerini kısaltırken iş ortaklarının sipariş ve stok yönetimini daha şeffaf ve verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Öte yandan n11, e-ihracat alanında attığı adımlarla da ekosistemini küresel ölçekte genişletmeyi amaçlıyor.

n11, kullanıcı tarafında alışverişi daha hızlı, kolay ve avantajlı hale getirirken satıcı tarafında ise ödeme çözümlerinden finansman ihtiyaçlarına kadar uzanan geniş bir hizmet yelpazesiyle iş ortaklarının büyümesini destekliyor. Bu kapsamda farklı işbirlikleri ve yenilikçi modeller de değerlendiriliyor.

Bu dönüşümün bir diğer önemli ayağını ise medya ve reklam teknolojileri oluşturuyor. Platformların artık yalnızca bir satış kanalı değil, aynı zamanda güçlü birer medya alanı haline geldiğini öngören n11, bu alanda da stratejik yatırımlar gerçekleştiriyor. Geliştirilen yapı kapsamında, uygulama içi görünürlükten açık hava mecralara, sosyal medya entegrasyonlarından kampanya yönetimine kadar uzanan 360 derece bir çözüm sunuluyor.

Şirket, satıcılarına sunduğu avantajları daha da genişleterek, belirli kampanyalar kapsamında yüzde 2'ye varan komisyon oranları gibi fırsatlarla iş ortaklarını desteklemeyi hedefliyor.

Öte yandan, iş ortaklarının platform üzerindeki deneyimini iyileştirmek amacıyla iş ortağı paneli uçtan uca yenilenirken "İş Ortağı" mobil uygulaması devreye alındı ve kampanya katılım süreçleri daha esnek hale getirildi. Tüm bu adımlarla birlikte n11, teknolojik altyapısını da kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırdı.

2026'da yüzde 45'in üzerinde büyüme beklentisi

n11 Üst Yöneticisi (CEO) Nihal Dindar Akın, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, n11'de e-ticaretin merkezi olan entegre bir ekosistem inşa ettiklerini belirtti.

Akın, "Bu ekosistemin dört tane kritik temel arkadaşı var. Bunlardan bir tanesi depolama ve lojistik hizmetleri. Bir diğeri finansal çözümler. Öbürü medya teknolojileri ve tabii ki globalleşme ve ihracat." dedi.

Büyümeyi sadece hacimsel bir büyüme olarak görmediklerini vurgulayan Akın, 5 yılda 5 kat büyümek istediklerini, ekosistemin paydaşlarıyla birlikte büyüyecekleri bir yapı oluşturacaklarının altını çizdi.

Akın, n11'in 2024'te, 2023'e göre dolar bazında yüzde 75 büyüdüğü bilgisini paylaşarak, 2025'te verimliliğe ve karlılığa odaklandıklarını ifade etti.

Bu yıl pusulalarının "yeniden büyüme" olacağına işaret eden Akın, 2026'da yüzde 45'in üzerinde büyüme beklediklerini bildirdi.

Şirketin stratejik yatırımlarına değinen Akın, "Depo yatırımı stratejik bir hamle. Bunun aslında çok fazla paydaşa, ciddi katkısı var. Kullanıcılara olacak hizmet ve deneyim kalitesi kısmı var. İş ortaklarımızın operasyonel dertlerini çözmek ve onları büyümeye odaklandırmakla ilgili bir kısmı var. Aynı zamanda bu depo yatırımının e-ihracatı mümkün kılması ve bunun için gerekli altyapıyı oluşturması kısmı var. O yüzden çok kıymetli ve değerli bir yatırım bizim için." diye konuştu.

Ayrıca yatırıma ilişkin, kademeli olarak yaklaşık 1400 kişinin istihdamını sağlayacaklarına inandıklarını söyleyen Akın, "Şunu özellikle söylemek istiyorum, bu bizim depo yatırımlarımızın ilk etabı. İlerleyen zamanda farklı depo yatırımlarımız da olabilir." şeklinde konuştu.

Halihazırda platform üzerinden geçen işlem hacminin yüzde 90'ından fazlasının satıcılarla yaptıkları işlem hacmi olduğunu vurgulayan Akın, satıcılarla olan ortak ilişkilerinin çok kritik bir yerde olduğunu kaydetti.

Sürekli ve düzenli olarak kendilerini yenilediklerine işaret eden Akın, sözlerine şöyle devam etti:

"Son dönemde en çok ön plana çıkan iki tane şeyden bahsetmek isterim. Bir tanesi finansman sağlamak konusundaki kolaylıklar, yani erken ödeme fırsatının satıcılara sağlanması. Bir diğeri de satıcılara tabii sürekli olarak onun için çok kıymetli olan komisyon avantajları. Satıcıların 3 tane şeyi çok önemsediğini düşünüyorum ticarette. Bunlardan bir tanesi büyüme. İllaki satıcılar, ticaret insanları da büyümek istiyorlar. İkinci konu onlara sağlanacak finansal çözümler, komisyon avantajları, ticari olarak karlı bir şekilde büyüme. Üçüncüsü ve önemli bir kısmı da aslında platformla beraber yapılan iletişim, güçlü bağ, ses duyurabilme, şeffaflık. n11'in bu 3 adımda da çok başarılı olduğuna, ileriki dönemde çok daha başarılı olacağına inanıyorum."

"Yurt dışındaki lider pazar yerleriyle entegre olacağız"

E-ihracat konusunun stratejik önceliklerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Akın, yaptıkları yatırımların da bunun altyapısını oluşturduğunu söyledi.

Akın, "O yüzden burada bizim için önemli olan konu farklı pazarlarda, Türkiye'deki satıcıların ürünlerini farklı pazarlara açabilecek miyiz? Onları globalleştirebilecek miyiz? 'Marketplace of marketplaces' modeliyle ilerleyeceğiz. Yani yurt dışındaki lider pazar yerleriyle entegre olacağız. Böylece iş ortaklarımız ayaklarına taş değmeden kolayca ürünlerini yurt dışı pazarlarıyla buluşturabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl içinde n11'deki kullanıcı sayısını 5 milyona çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen Akın, amaçlarının sadece sayının artırılması değil, aynı zamanda frekans tarafında, bağlılık tarafında da ciddi hedefleri olduğunu söyledi.

Kullanıcıların en çok neyi istediklerine baktıklarını belirten Akın, "Üçlü yapı, kargo avantajının olması, akıllı alışveriş yapıp indirim yapıyor olma, yaptığın alışverişin ödüllendiriliyor olması yani yeniden kazanıyor olma, önemli kriterler kullanıcılar için." şeklinde konuştu.