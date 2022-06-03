Muud üzerinden mayısta en çok Derya Uluğ dinlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muud üzerinden mayısta en çok Derya Uluğ dinlendi

AA - Uğur Aslanhan - Ekonomi
 - Güncelleme:
Muud üzerinden mayısta en çok Derya Uluğ dinlendi

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud üzerinden geçen ay en çok dinlenen şarkıcı Derya Uluğ oldu.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud üzerinden geçen ay en çok dinlenen şarkıcı Derya Uluğ oldu.

Türk Telekom açıklamasına göre, platformda yerli albümler kategorisinde zirvede rap müzisyeni Çakal'ın Paradoks albümü yer aldı.

Mayısta en çok dinlenen sanatçılar listesinde yerlilerde pop müzik şarkıcısı Derya Uluğ başı çekti. Yerli single listesinde ise Semicenk ve Funda Arar'ın birlikte seslendirdiği "Al Sevgilim" parçası zirvede yer aldı.

Yabancı kategorisinde Harry Styles - As It Was şarkısı en çok dinlenen eserlerin başında geldi. Mayısta yabancı sanatçılar sıralamasında da en çok dinlenen isim olan Harry Styles'ın Harry's House albümü yabancı albümler kategorisinde liderliğe oturdu.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi

Harry Styles Türk Telekom Derya Uluğ Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title