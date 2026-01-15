Muud'da aralık ayında en çok dinlenen şarkı ve sanatçılar belli oldu

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, aralık ayının en çok dinlenen isimlerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rap müziğin öne çıkan isimlerinden BLOK3, "Kusura Bakma" isimli duygusal rap parçasıyla Muud'da aralık ayında en çok dinlenen yerli şarkı ve albüm listesinde ilk sırada yer aldı. BLOK3 aynı zamanda ayın en çok dinlenen yerli sanatçısı oldu.

Ayın en çok indirilen sanatçısı ise listelerin vazgeçilmez ismi Semicenk oldu. Muud kullanıcılarının aralık ayında en çok indirdiği yerli şarkılar listesinde ise Manifest grubunun "Amatör" adlı parçası zirvede yer aldı.

Muud "radar" özelliği kullanıcıların çevrelerinde çalan ve merak ettikleri şarkıları anında tanıyarak "bu şarkı neydi?" sorusuna hızlı bir yanıt verirken, onların yeni müzikleri kolayca keşfetmelerini sağladı. Piyasaya 2015'te çıkan ancak yakın zamanda tekrar gündeme gelen Ragga Oktay'ın "Yeniden" şarkısı, ayın en çok "radar"lanan şarkısı oldu.

Lady Gaga ve Bruno Mars'ın "Die With A Smile" düeti, ayın en çok indirilen yabancı şarkısı olarak öne çıkarken, The Weeknd ise ay boyunca istikrarlı başarısını sürdürerek hem en çok dinlenen hem de en çok indirilen yabancı albüm listelerinde birinci sırada yer aldı.

Ayın sürprizi ise sosyal medya etkisiyle hızla yayılan "Golden" oldu. HUNTR/X tarafından seslendirilen parça, kısa sürede bağımsız bir pop fenomenine dönüştü. Aralık listelerine hızlı bir giriş yapan "Golden", yabancı listelerde ayın en çok dinlenen şarkısı olmayı başardı.