İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği başkanlığına Mustafa Paşahan seçildi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB) yeni başkanı Mustafa Paşahan oldu.

İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, İHKİB Olağan Genel Kurulu'nda iki adayın yarıştığı seçimde, Mustafa Paşahan'ın listesi, geçerli 1766 oyun 948'ini alarak yarışı önde tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Paşahan, İHKİB'in geleneklerine ve demokratik kültürüne yakışır olgunlukla bir genel kurul gerçekleştirdiklerini belirtti.

Seçimin kaybedeninin olmadığını ifade eden Paşahan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu seçimin kaybedeni yok. Bu seçimi ortak akıl, dayanışma ve birlik ruhu kazandı. Seçimin asıl kazananı ise hazır giyim sektörümüz oldu. Ben bu görevi bir bayrak değişimi olarak görüyorum. Yönetim Kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte daha güçlü bir sektör, daha yüksek katma değer, daha fazla ihracat için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz.

Bir yandan halen devam eden projelerimizi tamamlarken diğer taraftan yeni projelerle sektörümüzün rekabetçiliğini güçlendireceğiz. KOBİ'lerimizden ihracatçılarımıza, genç girişimcilerden kadın istihdamına, dijital dönüşümden sürdürülebilir üretime kadar her alanda somut adımlar atacağız. Sektörümüzün rekabetçiliğini mutlaka geri alacağız. Hazır giyim katma değerli üretimin, ihracatın ve istihdamın lokomotifi olmaya devam edecek."