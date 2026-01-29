Haberler

Müslüman başkandan kentin zenginlerini üzecek adım

Müslüman başkandan kentin zenginlerini üzecek adım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kentteki 12 milyar dolarlık bütçe açığının kapatılması için yıllık geliri 1 milyon dolar ve üzeri olan en zengin yüzde 1'lik kesime uygulanan vergilerin yüzde 2 artırılması gerektiğini söyledi.

  • New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York'ta 12 milyar dolarlık bütçe açığı olduğunu açıkladı.
  • Mamdani, yıllık geliri 1 milyon dolar ve üzeri olan en zengin yüzde 1'lik kesimin vergilerinin yüzde 2 artırılmasını önerdi.
  • Mamdani, New York eyaletinin 2021'de yüksek gelir grubuna vergi artışı uygulamasına rağmen eyaletteki milyoner sayısının arttığını belirtti.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kentte oluşan 12 milyar dolarlık bütçe açığını kapatmak için en zengin kesimin daha fazla vergi ödemesi gerektiğini açıkladı.

"BÜYÜK DURGUNLUK'TAN DAHA BÜYÜK BİR AÇIK"

CNBC televizyonuna konuşan Mamdani, önceki belediye yönetiminin New York'a 12 milyar dolarlık bir bütçe açığı bıraktığını söyledi. Bu açığın, kentte "Büyük Durgunluk" döneminde görülen seviyelerin bile üzerine çıktığını vurgulayan Mamdani, tablonun kötü mali yönetimden ve bütçenin şeffaf şekilde hazırlanmasından kaçınılmasından kaynaklandığını dile getirdi.

"DÜRÜSTLÜK VE YAPISAL DÜZENLEME ŞART"

Mamdani, bütçe açığı konusunda New Yorklulara karşı açık olunması gerektiğini belirterek, kentteki yapısal mali dengesizliklerin giderilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti. Bu kapsamda New York'un eyaletle olan mali ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Mamdani, aynı zamanda kentin en zengin sakinleri ve en kârlı şirketleriyle olan vergi ilişkilerinin de yeniden tanımlanması gerektiğini söyledi.

EN ZENGİN YÜZDE 1'E VERGİ ARTIŞI ÖNERİSİ

Mamdani, 12 milyar dolarlık bütçe açığının kapatılması için yıllık geliri 1 milyon dolar ve üzeri olan New Yorkluların yer aldığı en üst yüzde 1'lik kesime uygulanan vergilerin yüzde 2 oranında artırılması gerektiğini savundu.

"VERGİ ARTIŞI SERMAYE KAÇIŞINA YOL AÇMADI"

Zenginlere yönelik vergi artışlarının sermaye kaçışına neden olabileceği yönündeki eleştirilere de değinen Mamdani, New York eyaletinin 2021 yılında yüksek gelir grubuna yönelik vergileri artırmasına rağmen eyaletteki milyoner sayısının arttığını hatırlattı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Sürgündeki Rıza Pehlevi İsrail'e sığındı! Gündem yaratacak İran çağrısı

Sürgündeki isim İsrail'e sığındı! Ortalığı karıştıracak yardım talebi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Sane'nin sakatlığıyla ilgili ilk açıklama

Galatasaray'dan Sane'nin sakatlığıyla ilgili ilk açıklama
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı

Acayip kurallarıyla bilinen hamburgerci, kendi başını yaktı
Galatasaray'dan Sane'nin sakatlığıyla ilgili ilk açıklama

Galatasaray'dan Sane'nin sakatlığıyla ilgili ilk açıklama
Okan Buruk'un büyük üzüntüsü: 2-1 yapabilsek farklı olurdu

Okan Buruk'un büyük üzüntüsü: 2-1 yapabilsek...
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok