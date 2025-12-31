MÜSİAD SAMEKS aralıkta 51,3 oldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), aralıkta geçen aya göre 0,4 puan azalarak 51,3 seviyesine geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in aralık ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak 51,3 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi aylık bazda 0,1 puan düşüşle 49,8 seviyesine inerken, Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise 2,1 puan azalışla 52,8'e geriledi.

Hizmet sektöründe iş hacmi ile tedarikçilerin teslim süresi Bileşik Endeksin genel seyrini desteklerken, sanayi sektöründe ise girdi alımları ve tedarikçi teslim sürelerindeki iyileşme endekse pozitif katkı sağladı. Bu gelişmeler, ekonomik aktivitede kademeli bir genişlemenin devam ettiğini gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksinin aralıkta 51,3 puanla eşik değerin üzerinde kalması, ekonomik aktivitedeki toparlanmanın sürdüğüne ve iş dünyasında büyüme ivmesinin korunduğuna işaret etti.