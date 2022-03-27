MÜSİAD, nitelikli turizm için toplandı

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Müstakil Sanayici İşadamları (MÜSİAD) Nitelikli Turizmin Geliştirilmesi Toplantısına katılan MÜSAİD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, "Turizm alanında ilimiz için planladığımız birçok projemiz var. Bu projeleri hayata geçirmemiz içinde bu toplantı oldukça verimli oldu" dedi.

MÜSİAD 105. Genel İdare Kurulu (GİK) Nitelikli Turizmin Geliştirilmesi Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın katılımıyla Alanya'da yapıldı. Turizm Sektör Kurulu Başkanı Murat Kundak moderatörlüğünde düzenlenen panel oturumda, turizm sektöründeki gelişmeler ve atılması gereken adımlar ele alındı.

Toplantıya ilişkin bilgilendirmelerde bulunan MÜSAİD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, "Toplantı, birçok turizm destinasyonunu içinde barındıran Düzce'miz içinde faydalı oldu. Turizm alanında ilimiz için planladığımız birçok projemiz var. Bu projeleri hayata geçirmemiz içinde bu toplantı oldukça verimli oldu. Düzce'nin ülkemiz ve dünya turizmine kazandırılması için ufkumuz açıldı" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi