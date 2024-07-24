MÜSİAD Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Üyeleri Muğla Şubesini Ziyaret Etti

MÜSİAD Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Hasan Ekmen, Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkan Vekili Fatih İslamoğlu, Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat İyidemir, MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç ve yönetim kurulu üyelerini dernek binasında ziyaret etti. Ziyarette, Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu olarak çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kuruluna bağlı MÜSİAD üyeleri ile yakından ilgilenen sektör kurulu Başkanı ve yönetimi, Muğla şubesindeki sektöre bağlı üyeleri de yakından takip ederek faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldılar. - MUĞLA