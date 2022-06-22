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MÜSİAD Düzce, 106. Genel İdare Kurulu'na katıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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MÜSİAD Düzce, 106. Genel İdare Kurulu'na katıldı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 106. Genel İdare Kurulu, "Yeşil Dönüşüm Ekonomisi" teması ile gerçekleşirken MÜSİAD Düzce Şubesi de toplantıya katıldı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 106. Genel İdare Kurulu, "Yeşil Dönüşüm Ekonomisi" teması ile gerçekleşirken MÜSİAD Düzce Şubesi de toplantıya katıldı.

MÜSİAD 106. GİK çerçevesinde başkanlar toplantısı düzenlendi. Toplantıya MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Gündemdeki ekonomik gelişmeler, yeşil dönüşüm ve enerji stratejileri, yatırım ve üretim faaliyetleri ile sektörel birçok konu MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu çerçevesinde düzenlenen toplantılarda geniş perspektifte değerlendirildi. Kurul sonrası yayımlanan sonuç bildirisinde, enflasyonla mücadele adımlarına dikkat çekilirken, ihracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam stratejisinin devam edeceği, iklim ve yenilenebilir enerji çalışmalarının hız kazanacağı vurgulandı.

Toplantıya katılan Başkan Vefa Pehlivan, "Genel İdare Kurulumuzu başarı ile gerçekleştirdik. Bu toplantılar sırasında birçok görüşmeler gerçekleştirdik. Genel İdare Kurulu görüşmeleri sırasında Düzce'yle ilgili olarak hazırladığımız projelerimizi ikili görüşmeler ile istişare etme imkanı da bulduk. Bizler açısından oldukça verimli geçen kurul toplantısının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Genel İdare Kurulu Düzce Ekonomi Haberler

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