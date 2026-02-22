Haberler

MÜSİAD Geleneksel İftar Programı gerçekleştirildi

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, derneğin geleneksel iftar programında yaptığı konuşmada, birlik ruhunun ve güçlü liderliğin önemini vurgulayarak, Anadolu'nun küresel pazarlara açılan başarı hikayelerinin arkasındaki sabrı, emeği ve inancı dile getirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Anadolu'dan küresel pazarlara uzanan başarı hikayelerinin arkasında sabır, emek ve inanç bulunduğunu belirterek, "MÜSİAD, tarihsel sorumluluğunun bilinciyle hareket ediyor. Birlik ruhu geleceğe dair kararlılığı daha da pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD tarafından her yıl ramazan ayının ilk haftasında geleneksel olarak düzenlenen Geleneksel İftar Programı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir ve 2 bini aşkın MÜSİAD üyesinin katılımıyla derneğin genel merkezinde gerçekleştirildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, burada yaptığı konuşmada, birlik ve kararlılığın geleceğe yön veren en büyük güçleri olduğunu belirterek, MÜSİAD'ın kuruluşundan bugüne taşıdığı medeniyet tasavvuruna ve sorumluluk bilincine dikkati çekti.

Özdemir, MÜSİAD'ın yalnızca ekonomik bir yapı olmanın ötesinde, ortak zihniyet, değerler bütünü ve istikamet etrafında şekillenen güçlü camia olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin içinden geçtiği küresel ve bölgesel dönüşüm sürecinden güçlü liderlik, kararlılık ve zihinsel dayanıklılığın verdiği güçle ilerlediğini ifade eden Özdemir, MÜSİAD camiasının her dönemde üretim, istihdam ve ihracat odaklı katkılarıyla bu sürecin önemli parçası olduğunu kaydetti.

Anadolu'dan küresel pazarlara uzanan başarı hikayelerinin arkasında sabır, emek ve inanç bulunduğunu dile getiren Özdemir, "MÜSİAD, tarihsel sorumluluğunun bilinciyle hareket ediyor. Birlik ruhu geleceğe dair kararlılığı daha da pekiştiriyor." dedi.

Kaynak: AA / Yunus Türk
