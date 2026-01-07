MÜSİAD Başkanı Özdemir'den e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasına yönelik değerlendirme Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, e-ithalatta basitleştirilmiş gümrük uygulamasının sona erdirilmesini ve 30 avro altı gönderilerin normal ithalat işlemlerine tabi tutulmasını, üretimin ve iç piyasa dengesinin korunması açısından yerinde bir karar olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Burhan Özdemir, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından gerçek kişiler adına gelen, kıymeti 30 avroya kadar eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatının sonlandırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Özdemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"E-ithalatta basitleştirilmiş gümrük uygulamasının sona erdirilmesini ve 30 avro altı gönderilerin normal ithalat işlemlerine tabi tutulmasını, üretimin ve iç piyasa dengesinin korunması açısından yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz. Uzun süredir iş dünyasının gündeminde olan bu düzenleme, yurt içinde üretim yapan firmalarımızın rekabet gücünü zayıflatan uygulamaların önüne geçilmesi ve ticarette daha adil bir zeminin oluşması bakımından önemlidir. Bu adımın, üretim, yatırım ve istihdam kararlarında öngörülebilirliği artıracağına inanıyoruz. Sürecin, iç piyasada üretimi ve tedariki güçlendiren, yerli firmaların sürdürülebilir şekilde büyümesini destekleyen bir çerçevede ilerlemesini önemsiyoruz. İş dünyası olarak, üretim ekonomisini esas alan her yapısal düzenlemenin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yaklaşımı ve çalışmaları dolayısıyla Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'a ve Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."