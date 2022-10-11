MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ekonomiyi değerlendirdi! Asmalı: Sanayiciler faiz konuşmaktan yoruldu

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ekonomi gündemini değerlendirdi. Sanayicilerin artık faizleri konuşmaktan yorulduğunu anlatan Asmalı , "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Faizi tek haneye düşürmemiz lazım' dedi. Düşürsün ekimde kasımda yüzde 9'a. Bir daha da ellemeyeceğim faize, desin. 5-6 ay unutalım, artık faizi konuşmayalım, önümüze bakalım. Sanayici, üretici belirsizlik ortamını sevmiyor. İstikrar olsun, o istikrarla da devam edelim" sözlerini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, ekonomi gündeminin son zamanlarda en fazla konuşulan konusu olan faizden bahsetti.

FAİZ İNDİRİMİNİN PİYASAYA YANSIMASI ÇOK DÜŞÜK HIZDA

Asmalı, Merkez Bankası'nın faizi indirmesine rağmen bunun krediye yansımasının beklenenden çok daha düşük hızda ilerlediğini ifade etti. Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yılık bazda enflasyonun yüzde 80'i aşmış durumda olduğunu hatırlatan Asmalı, "Buna rağmen ticari kredi büyümesi 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış olarak hesaplandığında sadece yüzde 17,62 seviyesinde. Özel bankalarda ise bu tek hanelere inmiş durumda. Bu çok düşük. Yani reel olarak ticari kredilerde artış oranı neredeyse eksilerde. Dolayısıyla kredi mekanizmaları şu anda durmuş durumda. Kamu bankalarının desteği olmasa ticari kredideki bu oran enflasyon karşısında ezilecek" ifadelerini kullandı.

KREDİ MUSLUKLARI KISILMIŞ DURUMDA

Asmalı, Merkez Bankası'nın faizleri indirse de enflasyonla mücadele kapsamında almış olduğu makro ihtiyati tedbirler kapsamında kredi artış hızını kontrol altında tuttuğunu ifade etti. Asmalı, bu durumun da özellikle özel bankaların kredi verme iştahını dizginlediğine vurgu yaptı. Asmalı, "Makro ihtiyati tedbirler kapsamında bankalar ticari kredi faizlerini hafif aşağı çekmiş olsalar da bu sefer tamamen kredi musluklarını kısmış durumdalar. Müşterilerin talep ettiğinden çok daha düşük kredi kullandırıyorlar. Tabii kredi piyasalarındaki bu tıkanık iktisadi faaliyetleri de dizginliyor" diye konuştu. Asmalı sözlerine şöyle devam etti: "Merkez Bankası, ticari bankaları haftalık bazda finanse ediyor. Merkez Bankası'nın bu kadar kısa vadeli fonlamayla bu işi yapıyor olmasından dolayı, reel sektör uzun vadeli finansmana erişemiyor, uzun vadeli projelere girmek istemiyor. Uzun vadeli finansman olanaklarına daha fazla ihtiyaç var. Maalesef Türkiye ekonomisi belli aralıklarla krediye/faize dayalı sistem tıkanıklıklarını yaşamak durumunda kalıyor. Bu durum Türkiye'nin ortaklığa dayalı bir finans sistemine ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösteriyor."

SANAYİCİ FAİZ KONUŞMAKTAN YORULDU

Asmalı bunun yanında artık reel sektörün faiz indirimlerini konuşmaktan yorulduğunu ifade ederek, "Faizleri, faiz indirimlerini konuşmaktan biz de yorulduk. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız geçen gün bir TV programında 'Faizi tek haneye düşürmemiz lazım' dedi. Düşürsün ekimde kasımda yüzde 9'a. 'Bir daha da ellemeyeceğim faizi' desin. 5-6 ay unutalım, artık faizi konuşmayalım, önümüze bakalım.

BİRÇOK SEKTÖRDE İŞ GÜCÜ YURTDIŞINA GİDİYOR

Sanayici ve üretici belirsizlik ortamını sevmiyor. İstikrar olsun, o istikrarla devam edelim diyoruz" dedi. Asmalı'ya başta yazılımcı olmak üzere Türkiye'den hızlanan beyin göçünün nedeni soruldu.Asmalı, "Yüksek enflasyonda paranın değerinin düşmesinden dolayı sadece yazılımda değil birçok sektörde iş gücü yurtdışına gidiyor. Mesela ben inşaat sektöründeyim. Sektörde kalıpçılar diyor ki, 'Yurtdışına gideyim, orada Türkiye'de kazandığım parayı daha kısa sürede kazanayım.' Birçok sektör işgücü transfer ediyor" dedi.