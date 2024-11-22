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MÜSİAD Antalya Heyeti Mısır'da Ticari ve Kültürel Temaslarda Bulundu

MÜSİAD Antalya Heyeti Mısır'da Ticari ve Kültürel Temaslarda Bulundu
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MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetim kurulu üyeleri, Mısır'a gerçekleştirdikleri ziyaretle iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeyi ve Mısır'ın kültürel zenginliklerini keşfetmeyi amaçladılar. Kahire'de önemli görüşmeler ve tarihi ziyaretler gerçekleştiren heyet, işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetim kurulu üyeleri, Mısır'a gerçekleştirdikleri ziyaretle hem ticari hem de kültürel temaslarda bulundu. Yoğun bir program çerçevesinde gerçekleşen ziyaret, iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle görüşmelerin yanı sıra Mısır'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini de içine aldı.

Heyet, Kahire'de Türkiye'nin Mısır Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari ilişkiler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, Ticari Ateşeler Hakan Atay ve Çağlar Göksu ile yapılan görüşmelerde, işbirliği fırsatları ve yatırım potansiyelleri değerlendirildi. Bu ziyaretler sırasında, MÜSİAD Mısır Başkanı Ekin Gümüşdağ ile de bir toplantı gerçekleştirildi. İş dünyasının temsilcileri, Mısır'daki Türk iş insanlarının mevcut durumunu, karşılaşılan zorlukları ve geleceğe dönük projeleri ele aldı. MÜSİAD heyeti, Kahire Merkez ve Yeni Kahire bölgelerinde iş bağlantılarını güçlendirmek adına çeşitli ticari görüşmelere de imza attı. Bu görüşmeler, Türk ve Mısırlı iş dünyası arasındaki bağların daha da kuvvetlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ticari temasların yanı sıra heyet, Mısır'ın dünya mirası kabul edilen kültürel değerlerini de yakından tanıma fırsatı buldu. Piramitler ve diğer tarihi yapıları ziyaret eden grup, Mısır'ın eşsiz tarihini yerinde gözlemledi. MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Mısır, Türk iş insanları için stratejik öneme sahip bir ülke. Burada hem işbirliği fırsatlarını değerlendirme hem de kültürel bağlarımızı güçlendirme şansı yakaladık. Bu temasların iki ülke arasında yeni kapılar açacağına inanıyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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