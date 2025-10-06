Haberler

MÜSİAD 110. Genel İdari Kurulu Gerçekleşti

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, Kayseri'de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla düzenlenen 110. Genel İdari Kurul toplantısının başarılı geçtiğini ve iş dünyasının güncel sorunlarının ele alındığını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, Kayseri şubesi ev sahipliğinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen MÜSİAD 110. Genel İdari Kuruluna önceki dönem başkanı Kazım Demir katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya devletin güvenlik ve kamu düzeni politikalarına ilişkin güncel gelişmelerin paylaşırken, ülkemizin istikrar ve kalkınma vizyonu ile iş dünyasının gelecek hedeflerine ışık tutan kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi.

İki gün süren toplantıya MÜSİAD şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda iş insanı katılım sağladı. Genel Başkan Burhan Özdemir Başkanlığında gerçekleştirilen Şube Başkanları toplantısının yanı sıra eş zamanlı Başkanlar Toplantısı da gerçekleştirildi.

Toplantıda, iş dünyasının güncel sorunları, ekonomideki gelişmeler ve reel sektörün ihtiyaçları ele alındı. Ayrıca, MÜSİAD'ın şube çalışmaları değerlendirildi ve gelecek dönem yol haritası üzerine istişarelerde bulunuldu.

Başkan Aykaç toplantı sonrası yaptığı değerlendirme, toplantının her yönü ile verimli bir toplantı olduğunu ve güncel ekonomik değerlendirmeler yapıldığını açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
