Muş'ta Karasu Nehri'nde ıslah ve taşkın önleme çalışmaları sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 172. Muş Şube Müdürü Servet Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş Ovası sulamasının ana tahliye kanalını oluşturmak, drenajını sağlamak ve ovada meydana gelen taşkınları önlemek amacıyla proje geliştirildiğini söyledi.

Proje kapsamında 40 kilometrelik yatak ıslahının tamamlandığını belirten Fırat, ovada yaşanan sel taşkınların önüne geçmeyi planladıklarını vurguladı.

Kent için çok önemli bir proje yürüttüklerini anlatan Fırat, "2026'ya kadar sürmesi planlanan proje tamamlandığında yaklaşık 110 kilometrelik alan ıslah edilmiş olacak. Islah çalışmalarının yapıldığı alanlarda ilkbaharda bir taşkın yaşanmadı. Şu ana kadar 40 kilometrelik yatak ıslahı tamamlandı. Tarım arazilerimizin taşkın riski minimum düzeye düşecek. 2023 sonunda yaklaşık 44 kilometrelik yatak ıslahımız tamamlanacak. Projenin beşinci etabını vatandaşımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.