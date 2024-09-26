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Muş'ta Kara Yolları Aydınlatma Projesi İçin 7 Milyon TL Yatırım

Muş'ta Kara Yolları Aydınlatma Projesi İçin 7 Milyon TL Yatırım
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Muş-Bingöl kara yolunda gerçekleştirilen aydınlatma çalışmaları, VEDAŞ'ın 2024 yatırım programı çerçevesinde 7 milyon TL yatırımla hayata geçirildi. İl Müdürü Suat Coşar, projelerin güvenliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Muş'ta Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Müdürlüğü, yaklaşık 7 milyon TL yatırımla kara yollarını aydınlattı.

Muş- Bingöl kara yolunda çalışma yapan ekipler yolun belirli bölümlerini aydınlattı. Ekipler, 2024 yılı yatırım programı kapsamında aydınlatma çalışmalarının tamamladığı Yaygın Beldesi mevkiinde gazetecilere açıklama yapan VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, şirket olarak zorlu bir coğrafyada hizmet ettiklerini söyleyerek, "2024 yatırım programını yaparken hizmet kalitesinin arttırılması, elektrik dağıtım şebekesinin alt yapısının güçlendirilmesi, tüketici memnuniyetini arttırılması amacıyla yatırımlarımız devam etmektedir. Muş il jandarma komutanlığının 2024 yatırım yılı bizden istemiş olduğu özellikle trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı, Tarihi Murat Köprüsü civarı, Bozbulut Köyü, Nadaslı Köyü, Konukbekler, Körpeağaç giriş çıkışları, Yaygın beldesi giriş çıkışı, Ziyaret Köyü kavşağı, Karabey Köyü yol ayrımı ve Gedik rampası yol boyu aydınlatılma yapılması istenmekteydi. Biz 2024 yılı yatırım programını yaparken bu hususları dikkate alarak yatırım yılı içerisinde yaklaşık tutarı 7 milyon TL'yi aşan 11 bin yer altı iletken kabloyla 200 tane aydınlatma direği ile bu yatırımları yaptık. Van Gölü Anonim Elektrik Şirketi Muş İl Müdürü olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024 de ve önümüzdeki yıllarda da hizmet kalitesinin artması için çalışmalarımız devam etmektedir. Alt yapı çalışmaları yapılırken de genel aydınlatma amaçlı vatandaşın hayatına doğrudan etki edebilecek ve vatandaşların hayatının seyrini değiştirebilecek, kazaları azaltacak, Asayiş olaylarını minimize edecek aydınlatma çalışmaları da şirketimizce yapılmaya devam edecektir" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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