Muş'ta çiftçiler ata tohumundan ürettikleri sebzeleri kurutarak ve taze olarak satıyor

Muş'un Mercimekkale köyünde yaşayan Yücel Levent ve Halit Yolcu isimli çiftçiler, ata tohumundan ürettikleri yaklaşık 50 ton sebzeyi hem kurutarak hem de yol kenarına kurdukları tezgahta taze olarak satarak geçimlerini sağlıyor. İlkbahar mevsiminde ektikleri sebzelerin hasadını yapan çiftçiler, bu sebzeleri yol kenarında satarak gelir elde ediyor.

Muş'un Mercimekkale köyünde yaşayan Yücel Levent ve Halit Yolcu isimli çiftçiler, ata tohumundan ürettikleri yaklaşık 50 ton sebzeyi hem kurutarak hem de yol kenarına kurdukları tezgahta taze olarak satarak geçimlerini sağlıyor.

İlkbahar mevsiminde ektikleri sebzelerin hasadını yapan çiftçiler, bu sebzeleri yol kenarında satarak gelir elde ediyor. Yıllardır çiftçilikle uğraşan Halit Yolcu ve Yücel Levent, ata tohumundan ürettikleri sebzeleri yol kenarında kurutarak ve taze olarak kurduğu tezgahlarda satışa sunuyor. Yaklaşık 50 ton sebzeyi tezgahlarda sattıklarını ifade eden Halit Yolcu, "Bizler ata tohumundan domates, biber, patlıcan ve kabak başta olmak üzere kışın tüketilen tüm sebzeleri üretiyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri hem kurutuyoruz hem de yaş sebze olarak satıyoruz. Yoğun bir talep var. Özellikle Diyarbakır, Van ve Bitlis gibi çevre illerin yanı sıra büyükşehir ve yurt dışından çok fazla sipariş alıyoruz. Tarlada topladığımız ürünleri burada kurutuyoruz. Ekimini gerçekleştirdiğimiz 30 dönüm alandan yaklaşık 50 ton ürün bekliyoruz" dedi.

Yücel Levent de, "Tüm ürünleri ata tohumumuzdan elde ediyoruz. Domates, salatalık, biber ve patlıcan ekimini yaptık. Şimdi ise hasat zamanı geldi. Hasat ettiğimiz ürünlerin bazılarını yaş olarak, bazılarını ise güneşte kurutarak yol kenarında kurduğumuz tezgahımızda satıyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ