Haberler

Muş Lahanaları Kulp'ta Tezgahları Süslüyor

Muş Lahanaları Kulp'ta Tezgahları Süslüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş' un verimli ovalarında yetiştirilen lahanalar, hasat sonrası Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde satışa sunulmaya başladı. Manavlar ve seyyar satıcılar, lahanaların yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor.

Muş'ta yetiştirilen lahanalar, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde tezgahta yerini aldı.

Muş ilinin verimli ovalarında yetiştirilen lahana hasadı tamamlandı. Hasadın ardından lahanalar kamyonlara yüklenerek Diyarbakır'ın Kulp ilçesine getirilmeye başlandı. İlçe merkezindeki manavlar ve köylerdeki seyyar satıcılar, lahanaların satışına yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Turşuluk olarak da tercih edilen büyük boy lahanaların tanesi 150-160 TL arasında satışa sunuluyor. Lahana satışının kasım ayı boyunca devam etmesi bekleniyor.

Seyyar satıcılık yapan Murat İnce, yıllardır Muş'tan bölgeye lahana getirdiklerini belirterek, "Her sene bu aylarda Muş ilinden Kulp ilçesi ve çevredeki il ve ilçelere lahana getirip satış yapıyoruz. Geçimimizin bir kısmını bu satışlardan sağlıyoruz. Şu an satışlarımızdan memnunuz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.