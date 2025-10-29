Muş Lahanaları Kulp'ta Tezgahları Süslüyor

Muş'ta yetiştirilen lahanalar, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde tezgahta yerini aldı.

Muş ilinin verimli ovalarında yetiştirilen lahana hasadı tamamlandı. Hasadın ardından lahanalar kamyonlara yüklenerek Diyarbakır'ın Kulp ilçesine getirilmeye başlandı. İlçe merkezindeki manavlar ve köylerdeki seyyar satıcılar, lahanaların satışına yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Turşuluk olarak da tercih edilen büyük boy lahanaların tanesi 150-160 TL arasında satışa sunuluyor. Lahana satışının kasım ayı boyunca devam etmesi bekleniyor.

Seyyar satıcılık yapan Murat İnce, yıllardır Muş'tan bölgeye lahana getirdiklerini belirterek, "Her sene bu aylarda Muş ilinden Kulp ilçesi ve çevredeki il ve ilçelere lahana getirip satış yapıyoruz. Geçimimizin bir kısmını bu satışlardan sağlıyoruz. Şu an satışlarımızdan memnunuz" dedi. - DİYARBAKIR