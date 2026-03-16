Murat Ülker sektörden çekiliyor! Satış için protokol imzalandı

Yıldız Holding, 2013 yılından bu yana işlettiği Adapazarı Şeker Fabrikası'nın satışı için Bor Şeker ile ön protokol imzaladı. Devir işleminin tamamlanması halinde holding şeker üretimi faaliyetlerinden tamamen çekilmiş olacak.

Gıda sektöründe birçok markayı bünyesinde bulunduran Yıldız Holding, Adapazarı Şeker Fabrikası'nın satışı için Bor Şeker ile anlaşma yolunda önemli bir adım attı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, taraflar arasında fabrikanın devrine ilişkin ön protokol imzalandığı duyuruldu. Açıklamada satış bedeline dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

BAĞLAYICI SÖZLEŞME BEKLENİYOR

Bor Şeker tarafından yapılan açıklamada, imzalanan ön protokolün tarafların satış konusundaki niyetini ortaya koyduğu belirtilirken, sürecin nihai ve bağlayıcı pay devir sözleşmesi ile tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Hisse devrinin gerçekleşmesi halinde fabrikanın operasyonel faaliyetlerinin devralınmasına ilişkin süreçlerin de netleşeceği kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin ise devam ettiği bildirildi.

YILDIZ HOLDİNG ŞEKER SEKTÖRÜNDEN ÇEKİLİYOR

Adapazarı Şeker Fabrikası'nın satışının tamamlanmasıyla birlikte Yıldız Holding'in şeker üretimindeki faaliyetleri de sona erecek. Böylece holding, uzun yıllardır bulunduğu şeker sektöründen tamamen çıkmış olacak.

GÖRÜŞMELER OCAK AYINDA BAŞLADI

Bor Şeker, satın alma sürecine ilişkin görüşmelerin 31 Ocak 2026 tarihinde başladığını açıkladı. Açıklamada, stratejik nedenlerle sürecin kamuoyuna hemen duyurulmadığı belirtildi. Şirketin çıkarlarının korunması ve hisse değerinde oluşabilecek olası spekülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında içsel bilginin açıklanmasının geçici olarak ertelendiği ifade edildi.

