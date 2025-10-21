Dünyaca ünlü Forbes Dergisi, geçtiğimiz günlerde milyarderler listesini güncelledi. Son 2 yıldır Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını elinde bulunduran iş insanı Murat Ülker, yerini Fenerbahçe Spor Kulübü'ne sponsor olan Chobani şirketinin sahibi Hamdi Ulukaya aldı.

MURAT ÜLKER: ELHAMDÜLİLLAH, ŞÜKÜRLER OLSUN

Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Ülker, "Türkiye'nin en zengin listesindeki yeriniz değişti. Ne diyeceksiniz?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Ülker, "Elhamdülillah. Şükürler olsun." dedi.

ÜLKER, MİLYARDER İŞ İNSANLARI LİSTESİNDE İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Öte yandan zirveye yerleşen Ulukaya'nın toplam varlığı 13,7 milyar dolara yükseldi. İkinci sıradaki Murat Ülker'in toplam serveti ise 5,4 milyar dolar.