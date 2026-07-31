Muradiye OSB’ye 150 milyon TL’lik enerji hamlesi

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerin yıllardır yaşadığı elektrik kesintilerini sona erdirmesi hedeflenen 150 milyon TL'lik enerji altyapısı yatırımında 3. etap çalışmaları sürüyor. Proje tamamlandığında yalnızca Osb'yi besleyecek 100 MVA kapasiteli üç yeni ana enerji hattı devreye girecek.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ), sanayicilerin uzun yıllardır karşı karşıya kaldığı elektrik kesintilerini kalıcı olarak sona erdirmesi hedeflenen 150 milyon TL'lik enerji altyapısı yatırımında 3. etap çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Toplam 150 milyon TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında, Morsan Trafo Merkezi'nden yalnızca Muradiye Osb'ye enerji sağlayacak üç yeni ana enerji hattı inşa ediliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından devreye alınacak 100 MVA kapasiteli yeni enerji hatlarıyla bölgenin enerji altyapısı önemli ölçüde güçlendirilecek.

Yatırımla birlikte Muradiye Osb'nin elektrik besleme sistemi, çevredeki ilçe, mahalle ve diğer bölgeleri besleyen dağıtım şebekesinden ayrıştırılacak. Böylece enerji arz güvenliği artırılırken, uzun yıllardır yaşanan gerilim dalgalanmaları ve dağıtım kaynaklı elektrik kesintilerinin de kalıcı olarak ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yeni sistem sayesinde sanayi tesisleri daha kaliteli, daha kararlı ve kesintisiz enerjiye ulaşırken, üretim süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıkların da önüne geçilecek. Proje ile birlikte elektrik altyapısında kapasite artışı sağlanarak olabilecek arıza ve kesinti riskleri minimum seviyeye indirilecek.

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, sanayicilerin rekabet gücünü artıracak altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Elektrik altyapısına yaptığımız bu stratejik yatırım sadece mevcut sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda Muradiye OSB'nin yeni yatırımlar açısından cazibesini de artıracak. Üretimin kesintisiz devam etmesini sağlayacak bu yatırımın bölgemize, sanayicilerimize ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

150 milyon TL'lik yatırım kapsamında yürütülen 3. etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından yalnızca Muradiye OSB'yi besleyecek üç yeni ana enerji hattı hizmete alınacak ve bölgenin enerji altyapısı daha güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı