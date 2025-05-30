Muradiye'de DAP Destekli Tarım Aletleri Dağıtıldı

Muradiye'de DAP Destekli Tarım Aletleri Dağıtıldı
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Muradiye Kaymakamlığı ve DAP desteğiyle gerçekleştirilen tarım aletleri dağıtım töreninde, çiftçilere çeşitli tarım makineleri verildi. Proje, traktörün giremediği alanlarda makineleşmeyi sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Muradiye'de DAP destekli tarım aletleri dağıtımı yapıldı

VAN - Van'ın Muradiye Kaymakamlığı, Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle ilçedeki çiftçilere çeşitli tarım aletleri dağıtıldı.

Muradiye'de büyük traktörlerin giremediği alanlarda kullanılmak üzere Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen çapa, ot biçme ve yük taşıma gibi tarım aletleri dağımı yapıldı. Dağıtım töreninde konuşan Muradiye Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak, makineleri DAP çerçevesinde temin ettiklerini belirterek, "Bu projede bize destek veren Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirören'e çok teşekkürümüzü sunarız. Projemizin amacı, traktörün girmediği yerlerde makineleşmeyi sağlamak ve bu makineler sayesinde ot biçme işleri, çapa işlemleri ve nakliye işlemleri gerçekleşecektir. Çiftçiye faydası şu şekilde olacaktır, yakıt tüketimi düşük olan makineler girdi maliyetlerini oldukça azaltacaktır. Bugün burada 30 adet makineyi dağıtacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Makinelerin çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerim, güle güle kullansınlar" dedi.

Mahalle muhtarı ve çiftçi Yusuf Kahvecioğlu ise bu projeden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel aletler ve bu proje için emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eder saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Çiftçi Şahap Çoksu da büyük traktörlerin giremediği alanlara bu makinelerin kullanılacağını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KALKAN - Ekonomi
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