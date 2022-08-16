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Multinet Up "müşteri hizmetleri çalışmalarına" Stevie Awards'tan ödül

Multinet Up 'müşteri hizmetleri çalışmalarına' Stevie Awards'tan ödül

Ekonomi Haberleri

Multinet Up, müşteri hizmetleri alanında gerçekleştirdiği başarılı ve yenilikçi çalışmalarıyla dünyanın önde gelen uluslararası ödül programlarından biri olan Stevie Awards'ta Yılın Müşteri Hizmetleri Ekibi kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Multinet Up, müşteri hizmetleri alanında gerçekleştirdiği başarılı ve yenilikçi çalışmalarıyla dünyanın önde gelen uluslararası ödül programlarından biri olan Stevie Awards'ta Yılın Müşteri Hizmetleri Ekibi kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Stevie Awards'ın Uluslararası İş Ödülleri (The International Business Awards)programı, Multinet Up'ın Dijital Müşteri Temsilci Takımı projesini Bronz Stevie ile ödüllendirdi.

The International Business Awards, bu yıl 67 bölgeden başvuru alarak kamu-özel, kar amacı güden ve gütmeyen, küçük ve büyük ölçekli birçok kurumun başvurusunu değerlendirerek ödül sahiplerini 15 Ağustos'ta açıkladı. Multinet Up, müşteri deneyimini iyileştirmek için yapay zeka, RPA ve speech analytics teknolojileriyle geliştirdiği Dijital Müşteri Temsilci Takımı projesi ile bronz Stevie ödülüne layık görüldü.

Müşteri hizmetleri alanında yaptığı çalışmalarla müşteri memnuniyet oranını yüzde 87 artıran ve müşterilerinin işlem süresini yüzde 21 azaltan Multinet Up, müşteri işlemlerinin yüzde 35'ini tamamen dijital temsilcileri aracılığıyla gerçekleştiriyor. 2018'den sonra ilk defa bu yıl canlı katılımla gerçekleşecek olan The International Business Awards gala yemeği ve ödül töreni, 15 Ekim Cumartesi günü InterContinental London Park Lane Hotel'de düzenlenecek.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi

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