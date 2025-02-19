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Multinet Up, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülünü Üçüncü Kez Kazandı

Multinet Up, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülünü Üçüncü Kez Kazandı
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Multinet Up, Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E Awards'ta yemek kartı kategorisinde üst üste üçüncü kez 'Diamond' ödülü aldı. Şirket, müşteri memnuniyetini artırmak için teknolojiye dayalı projelere odaklandığını ve özel bir şikayet yönetimi ekibi ile çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Multinet Up, Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards'ın (Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri), yemek kartı kategorisinde "Diamond" ödülünün kazananı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, Türkiye'de yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markaları ödüllendirmek amacıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen A.C.E Awards'ta, yemek kartı kategorisinde üst üste üçüncü kez "Diamond" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Gül Bilgin Mokan, şirket olarak en büyük önceliklerinin, müşterilerine her an yanlarında olduklarını hissettirmek olduğunu belirtti.

Mokan, "Onların beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve yaşadıkları deneyimleri iyileştirmek için projeler geliştiriyor, ekipler kuruyoruz. Bu doğrultuda, 2016'da müşteri memnuniyetini daha etkin yönetmek için özel bir şikayet yönetimi ekibi oluşturduk. Bu ekip, müşteri geri bildirimlerini titizlikle değerlendirerek en hızlı ve doğru çözümleri üretmek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Müşteri deneyimini iyileştirmenin yolunun teknolojiyi en verimli şekilde kullanmaktan geçtiğine dikkati çeken Mokan, Multinet Up olarak, dijitalleşme odaklı projeleriyle hizmetlerini her geçen gün daha ileriye taşıdıklarını vurguladı.

"Müşterilerimizin yaşadığı deneyimleri sürekli olarak iyileştirme fırsatı buluyoruz"

Mokan, müşteri memnuniyetini proaktif bir yaklaşımla artırmaya odaklandıklarına işaret ederek, yapay zeka ve üretken yapay zeka destekli projelerini, müşterilerinin gerçek zamanlı duygu durumunu ölçmek için hayata geçirdiklerini aktardı.

"Smart Pulse" projeleriyle müşterilerinin telefon veya yazılı kanallarla ilettiği geri bildirimleri gerçek zamanlı olarak takip ettiklerini, memnuniyet seviyesini ölçtüklerini, memnuniyetsizlikleri ise daha şikayete dönüşmeden tespit edip proaktif çözümler geliştirdiklerinin bilgisini paylaşan Mokan, şunları kaydetti:

"Bu sayede, müşterilerimizin yaşadığı deneyimleri sürekli olarak iyileştirme fırsatı buluyoruz. Müşteri deneyimi odaklı hizmet anlayışının en somut göstergelerinden biri, tüketicilerin geri bildirimleriyle elde ettiğiniz başarılardır. Bu doğrultuda, Multinet Up olarak A.C.E Awards'ta 1,5 milyon tüketicinin geri bildirimiyle yemek kartı kategorisinde üst üste üç yıldır Diamond ödülüne layık görülmek bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu gururu, büyük bir özveriyle çalışan ekibimiz ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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