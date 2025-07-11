Multinet Up, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Rehberi'ni Aldı

Multinet Up, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanında yürüttüğü faaliyetleri ile "ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Rehberi"ni almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, etik davranış, çevresel duyarlılık, insan haklarına saygı, adil iş uygulamaları ve topluma katkı gibi temel değerlere uyum sağlayarak, belgeye layık görüldü.

Aynı zamanda Multinet Up, dünyada 25 farklı ülkede faaliyet gösteren Up Group'un iştirakleri arasında "ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Rehberi"ne uygunluğu belgelenen ilk şirket oldu.

Belge, işletmelerin yalnızca ekonomik başarıya odaklanmakla kalmayıp, sosyal ve çevresel etkilerini de gözetmesini sağlayan uluslararası standart niteliği taşıyor.

Belgelendirme süreci kapsamında şirketin mevcut sosyal sorumluluk uygulamaları, analizden geçirildi. Yapılan GAP analizi sonucunda şirketin faaliyetlerinin şeffaflık, hesap verebilirlik, paydaşlara saygı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı gibi kriterleri başarıyla karşıladığı belirlendi.