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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencilerine İŞKUR Destek Programı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencilerine İŞKUR Destek Programı
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Muğla İŞKUR İl Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrencilere iş hayatı, meslek seçimi ve iş arama süreçlerinde destek verecek İŞKUR Hizmetleri hakkında bilgi sundu. Program, öğrencilerin özgeçmiş hazırlama ve iş arama becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Muğla İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerine, iş hayatı, meslek seçimi ve iş arama süreçlerinde yardımcı olmak amacıyla İŞKUR Hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Program çerçevesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı organizasyonu ve Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde; öğrencilerin mezuniyet sonrasında işgücü piyasasına kazandırılması kapsamında özgeçmiş hazırlama, iş arama becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği İŞKUR İş Kulübü hizmetlerine ilişkin sunum yapıldı. Programda öğrencilerin iş hayatına atılırken karşılaşacakları zorlukları aşmalarına yardımcı olacak becerileri kazanmaları amaçlandı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen, İŞKUR ve üniversitelerin de işbirliği yaparak destek verdiği 'Yetenek Kapısı' platformuyla da üniversitelerde İŞKUR tarafından gençlere yönelik kariyer danışmanlığı hizmeti sunuluyor. Bu kapsamda öğrenciler ve mezunlar iş staj ilanları, kariyer danışmanlığı, istihdam fuarı, etkinlikler ve daha fazlası için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mavi Çatı Öğrenci Toplulukları Merkezinde bulunan İŞKUR ile irtibata geçebilir. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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