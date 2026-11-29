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Muğla'nın Ortaca ilçesinde örtüaltı sebze üretim alanlarında hastalık ve zararlılarla mücadele, bitki besleme ve bilinçli pestisit kullanımı konularında üreticilere yönelik teknik kontrol ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, 'Örtüaltı Sebze Entegre Mücadele Projesi' kapsamında ilçedeki örtüaltı sebze üretim alanlarında saha incelemeleri yapıldı. Çalışmalarda hastalık ve zararlıların takibi, kültürel mücadele yöntemleri, bitki besleme ve sera bakım uygulamaları hakkında üreticilere teknik bilgiler verildi.

Bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve kontrollü kullanılması, pestisit kalıntısının önlenmesi, hasat öncesi bekleme sürelerine uyulması ve E-Reçete uygulaması konusunda da üreticiler bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla entegre mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması, bitki sağlığının korunması, güvenilir gıda üretiminin desteklenmesi ve çevreye duyarlı sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanmasının hedeflendiği bildirildi. Teknik kontrol ve üretici bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı