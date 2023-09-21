Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Üretim Tatbikatları Başladı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 2024 yılı üretim programlarına yönelik eğitim ve tatbikatların ilki olan Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Tatbikatta, üretimde verimlilik, standartlara uygunluk, kaliteli üretim ve iş sağlığı ve güvenliği konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2024 yılı üretim programlarına yönelik eğitim ve tatbikatların ilki Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarında yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde üretim çalışmaları konusunda eğitim ve tatbikatlar başladı. 12 İşletme Müdürlüğüne yönelik 6 eğitim şeklinde planlanan üretim tatbikatlarının ilki 20 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirildi. Tatbikata Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut ve Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller yerinde takip etti. İşletme Pazarlama Şube Müdürü Önder Sermet eğitmenliğinde gerçekleştirilen tatbikata Yatağan Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk, Yılanlı Orman İşletme Müdür Vekili Fatma Öz, İşletme Şefleri, Danışman Mühendisler, Orman Muhafaza memurları ile üretim işlerinde çalışan orman işçileri ve kooperatif üyeleri katıldı.

Gerçekleştirilen üretim tatbikatında damgada dikkat edilecek hususlar, üretimde verimliliği arttırma, standartlara uygunluk, kaliteli üretim, ürün zayiatlarının en aza indirilmesi ile iş sağlı ve güvenliği konuları anlatılarak uygulamalı olarak tatbik edildi. Yapılan uygulamalarda üretime konu edilen ağaçlar üzerinde kesme ve boylama teknikleri gösterildi. Ayrıca tatbikatta piyasanın isteklerine göre standardizasyona da dikkat edilerek kesilen ağaçtan en yüksek verimliliğin nasıl sağlanacağı uygulamalı olarak anlatıldı.

Ayrıca Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğüyle ilgili meşcere bakımı müdahale teknikleri, olağanüstü hasılat etası ve plan değişikliği raporlarıyla ilgili uygulamaya yönelik bilgiler Şube Mühendisi Arif Aksoy tarafından anlatıldı. - MUĞLA