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Muğla'nın Ortaca ilçesinde nar hasadı Kaymakam Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde nar hasadı Kaymakam Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde nar hasadı gerçekleştirildi. Kaymakam Kenan Aktaş, tarım müdürleriyle Dalyan Mahallesi'ndeki hasada katılarak üreticilerle bir araya geldi ve sezonun bereketli geçmesini temenni etti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yetiştirilen nar, hem sofralık meyve olarak tüketiliyor hem de farklı gıda ürünlerine dönüştürülerek iç ve dış pazara sunuluyor. Özellikle Dalyan ve çevresinde narın geleneksel yöntemlerle işlenmesi de üretime ekonomik değer katıyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde nar hasadı gerçekleştirildi. Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özay Yorulmaz ile birlikte Dalyan Mahallesi'ndeki nar hasadına katıldı.

Hasat alanında üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Aktaş, nar hasadına eşlik etti. Üreticilerle sohbet eden Aktaş, sezonun Ortaca'ya ve üreticilere bereketli ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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