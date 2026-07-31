Muğla’nın Haziran ayı ihracatı 125,9 milyon dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı dış ticaret verilerine göre, Muğla'nın genel ticaret sistemi kapsamında gerçekleştirdiği ihracat 125 milyon 935 bin 132 dolar, ithalatı ise 52 milyon 946 dolar olarak kaydedildi.

Haziran ayında da ihracatın ithalatı önemli ölçüde geride bıraktığı Muğla, dış ticaretteki güçlü performansını sürdürdü. Muğla ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alan su ürünleri ve hayvansal mamuller, madencilik ile narenciye ürünleri, ihracatta en yüksek payı alan kalemler oldu.

Özellikle su ürünleri sektörü, Muğla'nın dış ticaretindeki öncü konumunu korudu. Levrek ve çipura başta olmak üzere yetiştiricilikten elde edilen su ürünleriyle Türkiye'nin önde gelen ihracat merkezlerinden biri olan Muğla, sektörün üretim ve ihracatındaki başarısıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

İhracatta yakaladığı istikrarlı yükselişle dikkat çeken Muğla, tarım, su ürünleri ve madencilik alanındaki üretim gücü sayesinde uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini de artırmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı