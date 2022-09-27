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Muğla haberleri | Yolcu gemisi "Star Legend" Bodrum'a geldi

Ekonomi Haberleri

Muğla haberleri | Yolcu gemisi 'Star Legend' Bodrum'a geldi

Muğla habere göre Bahamalar bayraklı "Star Legend" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Bahamalar bayraklı "Star Legend" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Santorini Limanı'ndan gelen ve Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırılan Bahamalar bayraklı 144 metrelik kruvaziyerde, çoğu ABD'li 217 yolcu ve 200 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler şehir turu yaptı. Paşatarlası ve Kumbahçe sahilleri ile Cumhuriyet Caddesi'ni gezen turistler, çarşıda alışveriş yaptı. Yolculardan bazıları da denizde yüzüp güneşlendi.

"Star Legend"ın akşam saatlerinde Rodos Adası'na gitmek için demir alacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Ekonomi

Bahamalar Bodrum Muğla Star Ekonomi Haberler

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