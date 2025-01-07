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Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Otopark Sorunu Çözülüyor

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Otopark Sorunu Çözülüyor
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AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki otopark sorununun aşıldığını duyurdu. Hastanenin üst kısmındaki otopark faaliyete geçti ve hastane çevresindeki trafik yoğunluğunun azalması hedefleniyor.

Ak Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Muğlalıların uzun süredir beklediği, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine gelen vatandaşların dert yandığı otopark sorunun aşıldığını ve hastanenin üst kısmında yer alan otoparkın faaliyete geçtiği müjdesini verdi.

Ak Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine Muğla'nın farklı ilçelerinden gelen vatandaşların dert yandığı otopark sorununun aşıldığını ve hastanenin üst kısmında yer alan otoparkın faaliyete geçtiği bilgisini verdi. Laçin, sürecin AK Parti Muğla İl Başkanlığının koordinesinde, Bölge Milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı ve Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından takip edildiğine işaret ederek, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Laçin yaptığı açıklamada, "Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi yetkililerinin, yaşanan otopark sorununu çözmek amacıyla hayata geçirdiği proje tamamlandı ve hizmete açıldı. Otoparkın, yön tabelaları hafta içinde hazır hale gelecek. Hizmete açılan Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi yeni otopark alanı ile hastane çevresindeki trafik yoğunluğunun azalmasıyla hasta, hasta yakını ve çalışan personel memnuniyetinin sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesinin otopark kapasitesinin Bin 220'ye ulaştığını, ayrıca Yatağan İlçesinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine bağlanan Yatağan Devlet Hastanesinin de 225 açık, 100 kapalı olmak üzere toplam 325 araçlık otopark kapasitesine sahip olduğunu, her 2 hastanedeki otopark araç kapasitesinin ise Bin 545'e ulaştığını açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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