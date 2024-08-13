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Muğla'da Üretici Birliklerine Yeni Destekleme Modeli

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birinci derece tarımsal amaçlı örgüt ve üyelerine yönelik yeni destekleme modeli, Muğla'da üç üretici birliği için yürürlüğe girdi. Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği-MAYBİR, Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği ve Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliği üyeleri, hayvancılık desteklemelerinde ilave destek alabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birinci derece tarımsal amaçlı örgüt ve üyelerine yönelik yeni destekleme modeli, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Muğla'da toplam üç üretici birliği, ilave desteklerden yararlanma hakkı kazandı.

Muğla'da gerekli yeterliliği sağlayabilen üç adet tarımsal amaçlı birlik ve kooperatif, 'Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi' almaya hak kazandı. Yeni düzenleme ile Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği-MAYBİR, Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği ve Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliği üyeleri, hayvancılık desteklemelerinde ilave destek alabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Hayvancılıkta Planlı Üretim" süreci, yeni destekleme modelinin yürürlüğe girmesiyle ivme kazandı. Temel hayvancılık desteklerinin dışında, 'Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt' belgesine sahip üretici birliklerine ilave destek öngören karar, yürürlüğe girdi. Karara göre Muğla'daki üç tarımsal örgüt ve üyeleri, hayvancılık desteklemelerine ilave destek almaya hak kazandı. Tarımsal üretim ve hayvancılığın bütün kategorilerinde verimli, kaliteli ve sürdürülebilir üretim sağlamayı amaçlayan yeni düzenlemeler, planlı üretimi teşvik etmenin yanı sıra üreticilerin de bütçesini büyük oranda rahatlatacak.

Muğla'da birinci derece tarımsal örgüt kriterine sahip üç oluşum var

Muğla il genelinde ilave desteklerden yararlanacak üretici birlikleri; Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği-MAYBİR, Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği ve Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliği olarak belirlendi. Bu örgütlere ilave desteklerin yanı sıra düşük faizli özel kredi ve/veya faiz indirimi ile Bakanlık organizasyonlarında temsil hakkı da sunulacak.

Resmi Gazete'nin 26 Temmuz 2024 tarihli sayısında yayınlanan hayvancılık desteklerinde bu örgütlere üye/ortak üreticilere sağlanan ilave destekler şöyle belirlendi. Buzağı ve malak desteğinde birinci derece örgüt desteği hayvan başına 200 lira. Küçükbaş hayvancılıkta oğlak ve kuzu desteği hayvan başına ilave 40 lira. Arılı kovan desteği kovan başına 20 lira. Çiğ sütü birinci derece örgüt üzerinden pazarlayanlara litre başına ilave 2 katsayı ödeme yapılacaktır. Besilik sığır desteği hayvan başına ilave 100 lira.

Saylak'tan üretici birliklerine 'Hayırlı olsun' mesajı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla'da üç üretici birliğinin Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri karşılamasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Üretim açısından bu belgeyi çok önemsiyoruz. Üç birliğimizin bu kriterleri karşılıyor olması, Muğla'mızın tarım sektöründe kaliteyi ve standartları yükseltme adına atılan çok önemli ve değerli bir adımdır. Kendilerine, memleketimiz adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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