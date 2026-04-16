Muğla'da motorlu araç sayısı 776 Bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayına ilişkin illere göre motorlu araç verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Muğla'da trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 776 bin 511 oldu.

Verilere göre Muğla'daki araç türlerinin dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Otomobil: 287 bin 818, Motosiklet: 315 bin 286, Kamyonet: 98 bin 917, Traktör: 43 bin 497, Minibüs: 11 bin 136, Kamyon: 12 bin 994, Otobüs: 4 bin 160 ve özel amaçlı araç: 2 bin 703.Açıklanan rakamlara göre, Muğla'da en fazla kayıtlı araç türü motosiklet olurken, onu otomobil takip etti. Kentte motosiklet sayısının yüksekliği dikkat çekti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı