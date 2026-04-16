Muğla'da motorlu araç sayısı 776 Bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla Muğla'da trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 776 bin 511'e ulaştı. Kentte en fazla kayıtlı araç türü motosiklet olurken, otomobil ikinci sırada yer aldı.

Verilere göre Muğla'daki araç türlerinin dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Otomobil: 287 bin 818, Motosiklet: 315 bin 286, Kamyonet: 98 bin 917, Traktör: 43 bin 497, Minibüs: 11 bin 136, Kamyon: 12 bin 994, Otobüs: 4 bin 160 ve özel amaçlı araç: 2 bin 703.Açıklanan rakamlara göre, Muğla'da en fazla kayıtlı araç türü motosiklet olurken, onu otomobil takip etti. Kentte motosiklet sayısının yüksekliği dikkat çekti. - MUĞLA

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Haberler.com
500

İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu

200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Aleyna'nın mesajları ifşa oldu
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan 'okul avcısı' ifadesini kullanıyormuş

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan hep aynı ifadeyi kullanıyormuş
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi

Acılı eşi Ayla öğretmenin hayalini anlattı: Yapacaktık, cenazesi geldi
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

Tarihi festival faciaya dönüştü! Ölü sayısı korkunç boyutlarda