Muğla'da Orman Yangınları Sonrası Fidan Üretimi Artıyor

Yangına en hassas iller arasında yer alan ve 2021-2022 yıllarında tarihinin en büyük orman yangınları ile mücadele eden Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yanan sahalara fidan üretimi yaparak her yıl Muğla ve Aydın illerinde binlerce fidanı toprak ile buluşturuyor.

Orman, süs, peyzaj ve gelir getirici türler üretiliyor

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarında yanan sahalar, süs, peyzaj ve gelir getirici türler olmak üzere Gökova, Seydikemer ve Aydın Fidanlık şefliklerinde 2025 yılı sonuna kadar 5 milyon adet fidan üretimi hedefleniyor. Üretilen fidan türleri arasında, Kızılçam, Karaçam, Fıstıkçamı ve Sedir başta olmak üzere yapraklı türler, ibreli türler, yapraklı özel türler, ibreli özel türler tıbbi aromatik, süs bitkisi ve gelir getirici fidanlardan Kızılçam, Karaçam, Fıstıkçamı, Sedir ağaçlandırma çalışmasında kullanılırken, papatya, begonvil, yasemin, zakkum, Japon gülü, leylak ve hanımeli gibi türler süs bitkisi olarak, defne, sığla, badem, fıstık çamı, dut, incir, hünnap, keçiboynuzu, adaçayı ve sakız gibi türler de gelir getirici türler olarak üretimi yapılıyor.

Fidan üretimini orman köylüsü kadınlar yapıyor

Fidan üretim faaliyetleri sürecinde orman köylüsüne de gelir sağlanıyor. Fidanlık Müdürlüklerinde çalışan kadınların tamamı üretim sahalarının bulunduğu bölgelerdeki kırsal mahallelerde yaşayan kadınlardan oluşuyor. Orman Kooperatifleri vasıtasıyla fidan üretim sürecinde çalışan orman köylüsü kadınlar fidanların üretim safhasında görev alarak ekonomik gelir elde ediyorlar.

Muğla'nın fidan ambarı Gökova Fidanlık

Muğla orman Bölge Müdürlüğü Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde Seydikemer, Aydın ve Gökova olmak üzere üç fidan üretimi merkezi bulunuyor. Gökova Fidanlık Müdürlüğü yıllık 3 milyon 500 bin adet fidan üretimi yaparak bölgenin fidan ambarı durumunda. Geriye kalan 1 milyon 500 bin adet fidan ise Seydikemer ve Aydın Fidanlıklarında üretimi gerçekleştiriliyor.

Gökova Fidanlıkta yanan sahalar için 3 milyon fidan üretimi yapıldı

Gökova Fidanlık Müdürlüğünde 2025 yılı toplam fidan üretim hedefi 3 milyon 500 bin adet. 3 milyon 500 bin adet fidanın yaklaşık 3 milyon adedi yanan sahalarda ve diğer alanlarda ağaçlandırma çalışmasında kullanılacak karaçam, kızılçam, servi, fıstıkçamı gibi türlerden oluşuyor. Üretimi yapılan diğer türler 15 bin adet ibreli özel türler, 292 bin adet yapraklı orman ağacı, 52 bin 500 adet yapraklı özel türler, 123 bin adet çalılar, 17 bin adet sarılıcı, 550 adet yer örtücü, 5 bin adet aşılı meyve türü, 2 bin adet iç mekan bitkisi ve 17 bin adet tıbbi aromatik bitki.

Gelir getirici türler orman köylüsüne gelir kapısı

Gökova Fidanlık Müdürlüğünde 2025 yılında yaklaşık 310 bin adet gelir getirici tür üretimi yapılacak. Gökova Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde fidan satış noktasından vatandaşların fidan temini yapabileceği gibi üretilen fidanların büyük bölümü kırsal mahallelerdeki vatandaşların gelir elde etmesini sağalmak amacıyla bu bölgelere dikimi gerçekleştiriliyor. Muğla ve Aydın illerindeki kırsal mahallelerde üretimi öngörülen başta defne, badem, incir, hünnap, keçiboynuzu, adaçayı, lavanta, turunç, kestane, limon, kivi, mersin, sakız ve alıç gibi gelir getirici ürünler kırsal mahallelerdeki vatandaşlar için ek gelir kapısı oluşturuyor. - MUĞLA