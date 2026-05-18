Muğla'da 4 kişiden birisi motosiklet sahibi

TÜİK verilerine göre Muğla'da 2026 Nisan itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 779 bin 925'e ulaştı. Motosiklet sayısı 316 bin 913 ile otomobili geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2026 yılı Nisan ayı verilerine göre Muğla'da trafiğe kayıtlı toplam motorlu araç sayısı 779 bin 925'e ulaştı. Veriler, Muğla'da motosiklet kullanımının her geçen gün arttığını gösteriyor.

TÜİK verilerine göre Muğla'daki motorlu araçların dağılımında 289 bin 036 otomobil, 11 bin 215 minibüs, 4 bin 165 otobüs, 99 bin 242 kamyonet, 13 bin 002 kamyon, 316 bin 913 motosiklet, 2 bin 722 özel amaçlı araç ve 43 bin 630 traktör yer aldı. Kentte özellikle motosiklet kullanımındaki yoğunluk dikkat çekerken, motosiklet sayısının 316 bin 913'e ulaşmasıyla otomobil sayısını geride bıraktığı görüldü.

Öte yandan 2026 yılı Nisan ayında Muğla'da devri yapılan toplam motorlu araç sayısı 14 bin 287 olarak açıklandı. Devir işlemlerinde 7 bin 586 otomobil ilk sırada yer alırken, 3 bin 552 motosikletin de el değiştirdiği bildirildi.

Aynı dönemde 321 minibüs, 104 otobüs, 2 bin 058 kamyonet, 183 kamyon, 34 özel amaçlı araç ve 450 traktörün devri gerçekleştirildi. - MUĞLA

